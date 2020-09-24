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Medya
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TRT1 Diriliş Ertuğrul sonrası bombayı patlattı

2020-09-24 15:20:31
TRT1 Diriliş Ertuğrul sonrası bombayı patlattı

TRT1 izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından bir diziyi daha patlattı. TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı sezonun izleyici rekorunu kırdı.

#1
Foto - Gerçek bir hayat hikayesinin işlendiği dizi, salı günü yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde sezonun en iyi sonucunu elde etti.

Gerçek bir hayat hikayesinin işlendiği dizi, salı günü yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde sezonun en iyi sonucunu elde etti.

#2
Foto - Çekimleri Beyoğlu'nda gerçekleştirilen dizinin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar oynuyor.

Çekimleri Beyoğlu'nda gerçekleştirilen dizinin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar oynuyor.

#3
Foto - Dizinin yönetmeni Çağrı Lostuvalı AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir yıl önce ortaya çıktığını, Budayıcıoğlu'nun

Dizinin yönetmeni Çağrı Lostuvalı AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir yıl önce ortaya çıktığını, Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" kitabında yer alan "Çöp Apartmanı" bölümünün dizi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

#4
Foto - Lostuvalı,

Lostuvalı, "Televizyonda, gerçek hikayeler anlatan, büyük entrikaların olmadığı daha basit, yalın ve samimi projelerin peşinden gittiği için kendisini çok seviyorum. Bu hikaye için de buluştuğumuzda, ben seve seve proje içinde olmak istedim." dedi.

#5
Foto - Hikayenin çok samimi olduğunu belirten yönetmen Çağrı Lostuvalı,

Hikayenin çok samimi olduğunu belirten yönetmen Çağrı Lostuvalı, "Televizyonda, ekran karşısındaki insanlar, izlerken nasıl kendilerinden bir şeyler buluyorsa, biz de sahneleri çekerken konuya çok çok yoğunlaşıyoruz. Gerçekten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hikayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz. Her anlamda, bu dizi bizim için çok kıymetli. En büyük şansımız Deniz Madanoğlu'nun kalemi ve oyuncularımızın esnekliği. Bu işi, bu inanmışlıkla sahiplenmeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz ki hepimizi reytinglerle değil, duygusal olarak mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Dizide 'Gülben' karakterini oynayan Merve Dizdar, senaryonun çok başarılı olduğunu belirterek

Dizide 'Gülben' karakterini oynayan Merve Dizdar, senaryonun çok başarılı olduğunu belirterek "Senaryoyu okuduğunuz zaman, önce şaşırıyor, başka bir şey düşünemiyorsunuz. Deniz Madanoğlu ve ekibi çok iyi yazıyor. Zaten senaryoyu okuduktan sonra, ekstra bir yorumunuz olamıyor." dedi.

#7
Foto - Dizide koronavirüs tedbirlerine çok dikkat edildiği belirtilirken, herkesin çok dikkatli olduğu maskelerin sürekli değiştiği belirtiliyor.

Dizide koronavirüs tedbirlerine çok dikkat edildiği belirtilirken, herkesin çok dikkatli olduğu maskelerin sürekli değiştiği belirtiliyor.

#8
Foto - Dizide Farah Zeynep Abdullah'ın kardeşi

Dizide Farah Zeynep Abdullah'ın kardeşi "Ege"yi canlandıran oyuncu Emir Özden de diziye dair "Ege karakteri biraz kendi sorumluluklarından kaçan, kendi kafasına göre takılan bir karakter. Bunun yanında ailesini küçük yaşta bir trafik kazasında kaybetmiş. Ege'yi ablası İnci ve dedesi büyütüyor. O yüzden sanırım hayatında biraz sevgi boşluğu yaşıyor ve bu boşluğu doldurmak için başına açtığı dertlerle bir yolculuğu oluyor genel olarak." şeklinde konuştu.

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