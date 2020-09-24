TRT1 Diriliş Ertuğrul sonrası bombayı patlattı

Hikayenin çok samimi olduğunu belirten yönetmen Çağrı Lostuvalı, "Televizyonda, ekran karşısındaki insanlar, izlerken nasıl kendilerinden bir şeyler buluyorsa, biz de sahneleri çekerken konuya çok çok yoğunlaşıyoruz. Gerçekten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hikayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz. Her anlamda, bu dizi bizim için çok kıymetli. En büyük şansımız Deniz Madanoğlu'nun kalemi ve oyuncularımızın esnekliği. Bu işi, bu inanmışlıkla sahiplenmeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz ki hepimizi reytinglerle değil, duygusal olarak mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.