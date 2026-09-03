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Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

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AA Giriş Tarihi:

Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

HAVELSAN, sivil havacılığa yönelik geliştirdiği eğitim ve simülasyon teknolojileriyle APATS 2026’ya katılarak çözümlerini Asya Pasifik pazarının temsilcileriyle buluşturdu.

#1
Foto - Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Asia Pacific Aviation Training Summit (APATS) 2026, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlendi.

#2
Foto - Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

Havacılık simülasyonu ve eğitimine odaklanan etkinliğe katılan HAVELSAN, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle sivil havacılık sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

#3
Foto - Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

HAVELSAN, hava yolu şirketleri ve pilot eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği tam uçuş simülatörleri (full flight simulator) ile farklı seviyelerdeki uçuş eğitim cihazlarını (flight training device) sektör profesyonellerine tanıttı. Şirketin fuarda sergilediği çözümler, hava yolları, eğitim kuruluşları ve sektör temsilcileri tarafından incelendi.

#4
Foto - Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması

APATS 2026, HAVELSAN'ın sivil havacılık alanındaki simülasyon ve eğitim kabiliyetlerini uluslararası paydaşlara tanıtması ve sektör temsilcileriyle yeni temaslar kurması açısından da önemli bir buluşma noktası oldu.

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