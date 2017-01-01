Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Trafo patlaması nedeniyle fabrikalarda üretim durdu

  • Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafosunda meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

  • Çorum- Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde TEİAŞ'a ait trafolardan birinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

  • İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanla kaplandığı gözlenen sanayi bölgesinde korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

  • Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

  • Trafodaki hasar nedeniyle organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar, elektrik verilemediği için üretime ara vermek zorunda kaldı.

  • TEİAŞ yetkilileri, arızanın giderilmesinin ardından fabrikalara yeniden elektrik verileceğini açıkladı.

  • Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • Trafo patlaması nedeniyle fabrikalarda üretim durdu

  • Trafo patlaması nedeniyle fabrikalarda üretim durdu

Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

Son Eklenen Haberler

Karbonmonoksit öldürdü
  1. Karbonmonoksit öldürdü
  2. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy,..
  3. Araç sahipleri dikkat! O cezalar silindi
  4. Diyanet, bin 713 kadroya din görevlisi..
  5. Sivas’ta öğrenciler formasyon..
  6. Yavuz’un kaftanı depoda
  7. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince,..
  8. 96 yaşındahac mutluluğu
  9. Cansuyu, 3 kıtada kurban kesecek
  10. Fiskobirlik deposundan fındık..
  11. 40 yaştan sonra kalbe dikkat
  12. Zulüm babadan oğula geçti
  13. "Özel kahramanlar" öğrencileri ağırladı
  14. Şaka diye insanları yakıp kaçıyor! Her..
  15. TBMM Genel Kurulu
  16. Sabah ezanı tam şifa vakti
  17. Tacikistan’da Hacı adaylarına devlet..
  18. Aytaç: JİTEM’in Kürt yurttaşlarımıza..
  19. Mustafa Kemal'e hakaretten tutuklanan..
  20. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü