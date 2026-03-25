Trafikte terör estiren baba-oğulun cezası belli oldu! İlk ifadeleri şok etti!

363 BİN TL CEZA KESİLDİ Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ye 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi. İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki sorgularında Mehmet Necmi Z., "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullanırken, oğlu Mehmetcan Z. ise, "El kol hareketi yaptı, sinirle indim. Ama bıçaklamadım." dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.