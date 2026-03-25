Trafikte terör estiren baba-oğulun cezası belli oldu! İlk ifadeleri şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafikte terör estiren baba-oğulun cezası belli oldu! İlk ifadeleri şok etti!

Adana'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü keserek saldıran ve tutuklanan baba-oğula 363 bin lira ceza kesildi.

Adana'da trafikte önünü kestikleri otomobilin sürücüsüne saldıran ve 363 bin TL para cezası yiyen baba-oğul tutuklandı. Saldırganların akılalmaz ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 23 Mart Pazartesi günü Seyhan ilçesi bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ Trafikte çıkan tartışmanın ardından tır şoförü Mehmet Necmi Z., tartıştığı sürücü Fatih Ö.'nün otomobilinin önünü kesti.

BIÇAKLA OTOMOBİLE ZARAR VERDİ Tırdan inen sürücünün oğlu Mehmetcan Z., bıçakla otomobile zarar verdi. Olay anı ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Şubesi ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde baba ve oğlu, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında elinde bulunan bıçak da ele geçirildi.

363 BİN TL CEZA KESİLDİ Tır sürücüsü Mehmet Necmi Z.'ye 183 bin TL, oğlu Mehmetcan Z.'ye 180 bin TL olmak üzere toplam 363 bin TL para cezası kesildi. Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, aracı da 2 ay trafikten men edildi. İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Emniyetteki sorgularında Mehmet Necmi Z., "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullanırken, oğlu Mehmetcan Z. ise, "El kol hareketi yaptı, sinirle indim. Ama bıçaklamadım." dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

