2021-11-15 15:13:06 Trafik polisinden yaralı sürücüye destek! Elini bırakmadı
Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Gökhan Çaçan aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.