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Trafik polisinden yaralı sürücüye destek! Elini bırakmadı

2021-11-15 15:13:06
Trafik polisinden yaralı sürücüye destek! Elini bırakmadı

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Gökhan Çaçan aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.

Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.

#2
Foto - Tamirci olduğu öğrenilen Gökhan Çaçan'ın kaza yaptığı haberini alan arkadaşları olay yerine koştu. Kazada yaralanan arkadaşlarının durumu hakkında polis ve sağlık görevlilerinden bilgi aldılar.

Tamirci olduğu öğrenilen Gökhan Çaçan'ın kaza yaptığı haberini alan arkadaşları olay yerine koştu. Kazada yaralanan arkadaşlarının durumu hakkında polis ve sağlık görevlilerinden bilgi aldılar.

#3
Foto - Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan sürücünün hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan sürücünün hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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