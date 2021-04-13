Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Ailesi bakın ne yaptı

Mahalle esnafı Metin Demir, AA muhabirine, rahmetli Aygün'ün yakınlarının çok yerinde bir davranış sergilediğini dile getirerek, "Mahallemizde sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Herkesin yardımına, derdine koşan büyüğümüzdü. Onu trafik kazasında kaybetmemiz, hepimize büyük üzüntü verdi. Çok kişinin burada borcu vardı. Çocukları, babalarının ruhuna gitsin diye herkesin borcunu sildi." diye konuştu. Vatandaşlardan Ogün Güven de Aygün'ü rahmetle andığını belirterek, "Duyarlı bir insandı. Ramazanlarda paket yapar, kandillerde simit dağıtırdı. 'Borçları silinmiştir.' yazısını görenlerden sevinenler, dua edenler oldu. Bu durum, insanlar için de iyi oldu." ifadelerini kullandı.