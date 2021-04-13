  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Ailesi bakın ne yaptı

2021-04-13 16:52:52
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Ailesi bakın ne yaptı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden esnafın ailesi alkışlanacak bir harekete imza attı.

#1
Foto - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren esnafın ailesi, veresiye sebze, meyve ve balık alan müşterilerin borçlarını silerek dua istedi.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren esnafın ailesi, veresiye sebze, meyve ve balık alan müşterilerin borçlarını silerek dua istedi.

#2
Foto - Kapuz mevkisinde 2 Nisan'da otomobilin yaklaşık 200 metrelik uçurumdan denize yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Cafer Aygün'ün ailesi, dükkandan veresiye ürün alan müşterilerin borcunu silmeye karar verdi. Aile, Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine

Kapuz mevkisinde 2 Nisan'da otomobilin yaklaşık 200 metrelik uçurumdan denize yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Cafer Aygün'ün ailesi, dükkandan veresiye ürün alan müşterilerin borcunu silmeye karar verdi. Aile, Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine "Bobaoğli dükkanından veresiye sebze, meyve ve balık alan müşterilerimizin borçları silinmiştir. Dualarınızı esirgemeyin." yazısı astı.

#3
Foto - Mahalle esnafı Metin Demir, AA muhabirine, rahmetli Aygün'ün yakınlarının çok yerinde bir davranış sergilediğini dile getirerek,

Mahalle esnafı Metin Demir, AA muhabirine, rahmetli Aygün'ün yakınlarının çok yerinde bir davranış sergilediğini dile getirerek, "Mahallemizde sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Herkesin yardımına, derdine koşan büyüğümüzdü. Onu trafik kazasında kaybetmemiz, hepimize büyük üzüntü verdi. Çok kişinin burada borcu vardı. Çocukları, babalarının ruhuna gitsin diye herkesin borcunu sildi." diye konuştu. Vatandaşlardan Ogün Güven de Aygün'ü rahmetle andığını belirterek, "Duyarlı bir insandı. Ramazanlarda paket yapar, kandillerde simit dağıtırdı. 'Borçları silinmiştir.' yazısını görenlerden sevinenler, dua edenler oldu. Bu durum, insanlar için de iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Altın alacaklara kritik uyarı! Uzman isim olası senaryoyu açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Uzman isim olası senaryoyu açıkladı

Altın fiyatlarında normal seyir devam ederken gidişatın ne yönde olacağı dikkatle takip ediliyor. Ekonomist Zafer Ergezen, altındaki olası i..
Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik
Gündem

Kemalist Nihat Genç'ten Ramazan günü rezillik

Soner Yalçın ile aralarındaki çıkar çatışması nedeniyle Oda Tv’den ayrılan Kemalist Nihat Genç, Ramazan günü sosyal medya hesabından yaptığı..
Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak
Gündem

Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin en önemli maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan ayında..
Putin'den korkutan adım! Büyük kaos çıkaracak
Gündem

Putin'den korkutan adım! Büyük kaos çıkaracak

Kuzey Kutbu'nda yer alan askeri üslerine hızla yeni eklemeler yaparak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Rusya'nın deniz altındaki gizli g..
Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun
Dünya

Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun

Ukrayna ile Rusya arasında Donbas krizi devam ederken Moskova yönetiminden ABD'ye flaş bir uyarı geldi.
Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha
Medya

Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha

Milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar geçinen İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ, Müslümanları hedef alan karikatürleri yayınlamaya devam ediyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay