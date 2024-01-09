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Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

2024-01-09 14:14:17
Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

ABD’li bakan Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ziyaretinin ardından rotasını İsrail’e çevirdi.

#1
Foto - Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

Ziyaret trafiğinin 11 Ocak’ta sona ermesi beklenen Blinken'ın, Batı Şeria ve Mısır'a da gitmesi planlanıyor. Blinken dün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula'da bir araya geldi. Masadaki kritik gündem maddesi Gazze’ydi. Öte yandan görüşmenin gerçekleştirildiği çadır ise dikkatleri üzerine topladı. ÇADIR GÖRÜŞMESi Suudi veliaht prens, El-Ula’daki geleneksel kış çadırında Blinken’ı ağırladı. Ülke basınına yansıyan haberlerde ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın da burada ağırlandığı görüldü.

#2
Foto - Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

BLINKEN’DAN AÇIKLAMA Dünkü görüşmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile El-Ula’da bir araya geldik ve Gazze'deki insani ihtiyaçların acilen karşılanmasının ve çatışmaların daha fazla yayılmasının önlenmesinin önemini ele aldık” dedi.

#3
Foto - Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

TÜRKİYE ZİYARETİ Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. BLINKEN-FİDAN GÖRÜŞMESİ İstanbul'da gerçekleşen Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesinin detayları diplomatik kaynaklardan öğrenildi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini muhatabına aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis’e ait olduğunu ifade etti. İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan'ın, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunduğu öğrenildi. Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Bakan Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdikleri çabalar konusuna da değindiği ifade edildi. Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

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