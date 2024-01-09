Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

TÜRKİYE ZİYARETİ Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. BLINKEN-FİDAN GÖRÜŞMESİ İstanbul'da gerçekleşen Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesinin detayları diplomatik kaynaklardan öğrenildi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini muhatabına aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis’e ait olduğunu ifade etti. İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan'ın, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunduğu öğrenildi. Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Bakan Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdikleri çabalar konusuna da değindiği ifade edildi. Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.