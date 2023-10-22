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Ekonomi
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Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

2023-10-22 17:46:37
Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

Trabzon'un yeni şehirler arası otobüs terminalinin bu gece faaliyete gireceği bildirildi.

#1
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminalinin, bu gece 00.01 itibariyle faaliyete geçeceğini belirtti. Trabzon'a çok güzel ve konforlu bir yapı kazandırdıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

#2
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

"Büyük bir titizlikle çalışmalarını tamamladığımız, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikteki yeni otogarımız, bu gece itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

#3
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

Her kesim tarafından beğeni kazanan otogarın önünde de geniş bir rekreasyon alanı bulunmaktadır.

#4
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekan olarak tasarlandı."

#5
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

#6
Foto - Trabzon'un yeni otogarı bu gece hizmete açılıyor

Zorluoğlu, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için eski otogardan yeni otogara transfer hizmeti verileceğini aktararak, "Yeni Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminalimiz şehrimize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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