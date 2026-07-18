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Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in meclis grup toplantısında yalan ve provokasyon üzerine kurduğu siyasi algı operasyonu elinde patladı.

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#1
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Sosyal medya ağzıyla siyaset yapmaya çalışan ve kurumsal ciddiyeti ayaklar altına CHP’de korsan genel başkan Özgür Özel yine rezil rüsva oldu.

#2
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Özgür Özel’in 14 Temmuz'daki toplantıda kürsüden gösterdiği “Pazarda sebze ve meyveye kredi kartıyla 5 taksit!” yazılı tabelanın sahibi olan pazarcı Yeni Şafak’a konuştu.

#3
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Muğla’da Datça pazarında tezgâh açan Mehmet isimli esnaf, gerçekte taksitle meyve-sebze satmadıklarını, söz konusu tabelayı POS cihazı bulunduğunu müşterilere mizahi dille duyurmak amacıyla astıklarını söyledi.

#4
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

“Taksitle isteyen bile yok, isteseler de yapamayız” diyen esnaf, fotoğrafın kendilerinden habersiz çekildiği bilgisini verdi.

#5
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Paylaşımın ardından büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden esnaf, “Biz komedi amaçlı bir şey yaptık, olay nereye çekildi? Bu sonucun çıkarılabilmesine hayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

Özel’in ekibinin bir şakayı bile siyasi malzemeye dönüştürmesinin huzurunu kaçırdığını, çevresinden “Neden alet oluyorsun” gibi tepkiler aldığını belirten esnaf, yaşananlardan rahatsız olup söz konusu tabelayı tezgâhtan kaldırdığını söyledi:

#7
Foto - Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik

“Biz kendi halimizde pazarcıyız, ekmeğimizin derdindeyiz. Siyasi algı operasyonuna alet edilen tabelayı da artık tezgâhıma asmayacağım.”

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Yorumlar

Komik ha?

Komik seviyorsanız, sandık Özgür'den daha komik beyler, sandıkta güldürsün bu millet sizi acı acı, buyrun?

Cengiz

Tam bir sirk aparatı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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