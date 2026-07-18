Şakadan bile siyasi rant devşirdiler! Pazarcı komik ama Özgür daha da komik
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in meclis grup toplantısında yalan ve provokasyon üzerine kurduğu siyasi algı operasyonu elinde patladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in meclis grup toplantısında yalan ve provokasyon üzerine kurduğu siyasi algı operasyonu elinde patladı.
Sosyal medya ağzıyla siyaset yapmaya çalışan ve kurumsal ciddiyeti ayaklar altına CHP’de korsan genel başkan Özgür Özel yine rezil rüsva oldu.
Özgür Özel’in 14 Temmuz'daki toplantıda kürsüden gösterdiği “Pazarda sebze ve meyveye kredi kartıyla 5 taksit!” yazılı tabelanın sahibi olan pazarcı Yeni Şafak’a konuştu.
Muğla’da Datça pazarında tezgâh açan Mehmet isimli esnaf, gerçekte taksitle meyve-sebze satmadıklarını, söz konusu tabelayı POS cihazı bulunduğunu müşterilere mizahi dille duyurmak amacıyla astıklarını söyledi.
“Taksitle isteyen bile yok, isteseler de yapamayız” diyen esnaf, fotoğrafın kendilerinden habersiz çekildiği bilgisini verdi.
Paylaşımın ardından büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden esnaf, “Biz komedi amaçlı bir şey yaptık, olay nereye çekildi? Bu sonucun çıkarılabilmesine hayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Özel’in ekibinin bir şakayı bile siyasi malzemeye dönüştürmesinin huzurunu kaçırdığını, çevresinden “Neden alet oluyorsun” gibi tepkiler aldığını belirten esnaf, yaşananlardan rahatsız olup söz konusu tabelayı tezgâhtan kaldırdığını söyledi:
“Biz kendi halimizde pazarcıyız, ekmeğimizin derdindeyiz. Siyasi algı operasyonuna alet edilen tabelayı da artık tezgâhıma asmayacağım.”
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