Çatalhöyük'ten Mevlana'ya uzanan kültür yolculuğu Konya'da başladı...

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden oluşan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Yazgı, festivalin şehirlerin kültürel birikimini daha geniş kitlelere ulaştıran, kültür turizmini destekleyen ve şehir ekonomisine canlılık kazandıran önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Festival süresince oluşacak hareketliliğin esnaftan konaklama sektörüne, gastronomiden kültür turizmine kadar pek çok alanda Konya’nın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını belirten Yazgı, “Konya Kültür Yolu Festivali, ‘Şehirde Festival Var’ ve ‘Konya’da Birlikteyiz’ sloganlarının anlamını en güzel şekilde yaşatacak; bu kadim şehrin sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini daha geniş kitlelerle buluşturacaktır.” dedi.