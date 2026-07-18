Çatalhöyük'ten Mevlana'ya uzanan kültür yolculuğu Konya'da başladı...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya’da gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden tiyatroya, Semâ Mukabelelerinden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, gastronomi programlarından çocuk etkinliklerine kadar her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle şehrin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak. Festival, 26 Temmuz’a kadar Konya’nın müzeleri, tarihi meydanları ve kültür duraklarında ziyaretçilerini tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı bir programla ağırlamayı sürdürecek. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.