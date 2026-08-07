Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir
Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor'un, Romelu Lukaku için de girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
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Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor'un, Romelu Lukaku için de girişimde bulunduğu ileri sürüldü.
Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Trabzonspor'un, bir dünya yıldızı için daha harekete geçtiği öne sürüldü.
Sky Italia'nın haberine göre bordo-mavili ekip, Belçikalı golcü Romelu Lukaku için girişimde bulundu.
Haberde, Trabzonspor'un transfer girişimine rağmen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu seçeneğe çok sıcak yaklaşmadığı belirtildi.
Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ancak Lukaku'nun kariyerine farklı bir rotada devam etmeyi düşündüğü ifade edildi.
Belçikalı santrfor, kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı.
Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.
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