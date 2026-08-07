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Spor
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Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

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Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor'un, Romelu Lukaku için de girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

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Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Trabzonspor'un, bir dünya yıldızı için daha harekete geçtiği öne sürüldü.

#2
Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Sky Italia'nın haberine göre bordo-mavili ekip, Belçikalı golcü Romelu Lukaku için girişimde bulundu.

#3
Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Haberde, Trabzonspor'un transfer girişimine rağmen 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu seçeneğe çok sıcak yaklaşmadığı belirtildi.

#4
Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı ancak Lukaku'nun kariyerine farklı bir rotada devam etmeyi düşündüğü ifade edildi.

#5
Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Belçikalı santrfor, kariyeri boyunca 692 resmi maça çıktı.

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Foto - Trabzonspor’u tutabilene aşk olsun! Salah sonrası bir bomba daha gelebilir

Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 324 gol atarken 100 asist yaparak Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olmayı başardı.

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