Trabzonspor maçı sonrası şok olay! Okan Buruk Icardi'nin biletini kesti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe ile oynanacak kritik maçta 3 ismi yedek bırakacak.
OKAN BURUK, ICARDI'NİN BİLETİNİ KESTİ: GÖZTEPE MAÇINDA 3 İSİM YEDEĞE ÇEKİLECEK Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girdi. Trabzonspor yenilgisiyle zirve yolunda ağır bir yara alan sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Okan Buruk, kritik Göztepe maçı öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLUK İÇİN 6 GALİBİYET YETECEK Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük bir kayıp yaşayan Galatasaray, 26. şampiyonluğu için 6 galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılılar, 27. haftanın erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ICARDI, OKAN BURUK'U HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Osimhen'in yokluğunda formayı alan Mauro Icardi, Trabzonspor karşısındaki etkisiz görüntüsüyle büyük eleştiri topladı. Arjantinli golcü, Okan Buruk'u da hayal kırıklığına uğrattı.
OKAN BURUK NEŞTERİ VURDU Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısındaki kötü performansları sebebiyle Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı Göztepe maçında ilk 11'de değerlendirmeyecek.
GÖZTEPE MAÇININ KADROSUNU NETLEŞTİRİYOR Okan Buruk, üç ismi de kesecek ve sağ beke Boey, sol beke Eren ve kanada da Sane geçecek. Forvette ise Barış Alper Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.
SINGO STOPERE Kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’nın yerinde ise stoperde Singo görev yapacak. Maç eksiği ile en yakın takipçisi ile puan farkı 1’e inen sarı kırmızılılar erteleme mücadelesini kazanıp yeniden farkı 4’e çıkarmak ve avantajını sezon sonuna kadar koruyup mutlu sona ulaşmak amacında.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23