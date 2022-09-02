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Spor
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Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

2022-09-02 14:42:55
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir transferi daha bitirdi.

#1
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Trabzonspor ile anlaşmaya varan Yusuf Yazıcı, resmi imzayı atmak için İstanbul’a geldi.

#2
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile anlaşma sağladı.

#3
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova’da geçiren ve bonservisi Fransız temsilcisi Lille'de olan milli futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. 25 yaşındaki futbolcuyu, havalimanında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

#4
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yusuf Yazıcı, “Tekrardan burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahadaki performansım ile de pekiştiririm. Buraya geri gelmemdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla gördüm.

#5
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Onlara da en içten dileklerimle teşekkürlerimi iletiyorum. Sahada sergilediğim futbolla umarım onları mutlu ederim” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Trabzonspor bir transferi daha bitirdi

Yusuf, bu akşam Trabzonspor’un, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ümraniyespor ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek.

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