  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
11
Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

2022-08-21 00:28:35
Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 5-2'lik skorla yenildi.

#1
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

#2
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

#3
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Antalyaspor 14. dakikada Fernando ve 40. dakikada Haji Wright'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

#4
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

42. dakikada Doğucan'ın yerine oyuna giren yeni transfer Enis Bardhi, 45+5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-2'lik beraberliği getirdi.

#5
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Maçın 81. ve 90+6. dakikalarında Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve skoru 4-2 yapan golleri attı.

#6
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Son olarak 90+7.dakikada Haji Wright'ın attığı golle Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

#7
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Son şampiyon Trabzonspor da 6 puanda kaldı.

#8
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 6'ya yükseltti.

#9
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Galatasaray'la karşılaşacak.

#10
Foto - Trabzonspor Antalya'da ağır yara aldı

Antalyaspor da deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ederken motorinde yaşanan peş peşe fiyat artışları sonrası mazot ile benzin arasındaki fiyat farkı 5..
Dolar ve enflasyon böyle olurmuş! Faiz yanlısı Mahfi yine kafayı çıkarttı
Ekonomi

Dolar ve enflasyon böyle olurmuş! Faiz yanlısı Mahfi yine kafayı çıkarttı

Merkez Bankası'nın faiz indirmediği senaryoda dolar ve enflasyonun bugün daha düşük olacağı yalanını savunan sözde ekonomist Mahfi Eğilmez, ..
'Kılıçdaroğlu sıkışırsa ben varım'
Siyaset

'Kılıçdaroğlu sıkışırsa ben varım'

Gün geçmiyor ki CHP Genel Müdürü farklı bir ideolojiye fotoğraf vermesin. Kılıçdaroğlu bu sefer de İslamcı anlayışın önde gelen isimlerinden..
Mali'de Fransa işgali bitti, halk sokağa döküldü
Gündem

Mali'de Fransa işgali bitti, halk sokağa döküldü

Fransa, 9 yıldır işgal ettiği Mali'den son askerini 15 Ağustos'ta geri çekti. Mali halkı, 9 yıllık Fransız askeri varlığının ülkede sona erm..
Dünyadan Türkiye'ye övgü dolu sözler! Parmakla gösterildi
Ekonomi

Dünyadan Türkiye'ye övgü dolu sözler! Parmakla gösterildi

Japonya merkezli Nikkei grubunun günlük gazetelerinden Nikkei Marketing Journal, İGA İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörünün pandem..
Doğu Perinçek'in Suriye ziyaretinin tarihi belli oldu
Siyaset

Doğu Perinçek'in Suriye ziyaretinin tarihi belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katılım sağladığı bir televizyon programında gelecek ay Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirip, Ese..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23