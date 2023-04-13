Trabzon’da Togg'a yoğun ilgi

Trabzon’da seçim çalışmalarına başlayan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’un Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydederek “Bizler de bu şehirde büyümüş, yetişmiş, bizi yetiştirmiş bu şehre milletvekili adayı olarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon büyüyecek, Trabzon’la birlikte Türkiye büyüyecek. Trabzon, Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biridir. Trabzon Türkiye’nin sigortasıdır diyebiliriz. Vatanını milletini seven, vatanına aşık insanların memleketidir. Biz de inşallah 14 Mayıs’ta çok başarılı bir sonuç alarak Türkiye’nin daha hızlı büyümesine çok büyüt etki sağlayacağız. Önümüzde bir ay var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bütün Trabzonluların gönlüne, oyuna talibiz. El ele, gönül gönüle tek hedefimiz güçlü Türkiye, lider Türkiye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok yola devam diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla, doğru adamla koşarak devam edeceğiz. Söz dinletilen Türkiye’den, sözü dinlenen Türkiye’ye geldik. Bu da güçlü lider ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Türkiye, son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuştur. Trabzon’da bunun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sorumluluğu, bu görevi de Cumhurbaşkanımız bizlere vermiştir. O sorumluluğu, o güveni farkındayız. O sorumluluğun gerektirdiği her şeyi de yapacağız. Bütün Trabzon’u kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.