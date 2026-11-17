Sen bizle dalga mı geçiyorsun be adam? Fondan Fatma Betül kadar para cukkalayan ünlü profesörden “Yok artık” dedirten savunma
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Adil Katılım Bankası'nın kurucularından hukuk profesörü Ali Paslı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, banka sermayesinden Tera fonlarına aktarılan parayla 84 günde 2 milyar 430 milyon TL haksız kazanç elde eden Paslı, suçlamaları reddederek kendisinin de mağdur olduğunu savunarak Tera fonlarında yaklaşık 10 milyon TL'sinin kaldığını söyledi.