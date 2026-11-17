Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Paslı, yaklaşık 5-6 yıldır borsada işlem yaptığını ancak yüksek tutarlı yatırımlar gerçekleştirmediğini söyledi. 2026 yılının haziran veya temmuz ayında Tera'nın TLY fonu ile bir para piyasası fonuna toplam yaklaşık 10 milyon TL yatırdığını belirten Paslı, şu ifadeleri kullandı: "Yukarıda belirttiğim gibi uzun vadeli yatırımcı olduğum için herhangi bir satış söz konusu olmadı. Mevcut haliyle de param içeride kaldığı için fon mağduruyum. Soruşturmaya konu olan manipülatif hisselerde herhangi bir işlemim olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen birçok kişiyi tanımıyorum."