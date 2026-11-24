Yang, Çin'in uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine her zaman bağlı kaldığını ve uluslararası işbirliği ortaklarına bilimsel deney ve araştırma imkanları sunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bugün sizlere yalnızca dostluk ve iyi niyet dileklerimizi iletmek için değil, aynı zamanda bir işbirliği davetinde bulunmak için de buradayım. Çin, Türkiye'deki havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla birlikte uzay bilimlerinin toplumda yaygınlaştırılması ve bu alandaki eğitim işbirliğinin derinleştirilmesi, somut projelerle güçlendirilmesi ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması konusunda işbirliğine hazırdır. Dilerim ki Anadolu Yaylası'ndan yükselen yıldızların ışığı ile Yangtze Nehri kıyılarında parlayan yıldızların ışığı, bilginin ve keşfin peşinden koşan gençlerimizin gözlerini aynı umutla aydınlatsın. Çin, uzay bilimlerinin toplumda yaygınlaştırılması ve uzay eğitiminin geliştirilmesi yolunda Türkiye ile el ele yürümeye, evrenin sırlarını birlikte keşfetmek ve uzayı barışçıl amaçlarla kullanmak için bilgi birikimi, deneyimi ve tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya hazırdır."