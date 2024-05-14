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Yaşam
12
Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

2024-05-14 18:34:26
Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

#1
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.

#2
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

#4
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

#6
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

#7
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

#8
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

#9
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

#10
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

#11
Foto - Trabzon yayalarında mayıs ayında kar manzaraları

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