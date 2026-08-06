Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu
Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” kapsamında gerçekleştirilen Trabzon Sıfır Atık Çalıştayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle düzenlenen Sonuç Konferansı ile tamamlandı.