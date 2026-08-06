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Ekonomi
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Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

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Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” kapsamında gerçekleştirilen Trabzon Sıfır Atık Çalıştayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle düzenlenen Sonuç Konferansı ile tamamlandı.

#1
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Trabzon Valiliği himayesinde; Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalıştay sürecinin çıktıları, 6 Ağustos 2026 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta kamuoyuyla paylaşıldı.

#2
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen konferansta, Trabzon’un çevre, iklim değişikliği ve kaynak verimliliği alanındaki mevcut durumu değerlendirilirken, ilin kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerini içeren Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz tarafından kamuoyuna ilan edildi.

#3
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş hitaplarda bulundu.

#4
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzon’daki çalıştay sürecinde ortak akılla belirlenen hedeflerin somut adımlara dönüşmesinin önemini vurgulayarak, “Sanayi devriminden bu yana insanlık ailesi olarak pek çok alanda muazzam başarı hikayelerine imza attık. Sanayi devrimleri üretim kapasitesini katbekat artırdı. Ancak bu ilerleme yolculuğuna tabiatın kaynaklarını sınırsız kabul eden bir üretim ve tüketim anlayışı da eşlik etti. Sanayi devriminden bu yana 1.5 derece ısınan yerküre alarm veriyor. Bugün bazı bölgeler susuzlukla mücadele ederken bazı bölgeler sel ve orman yangınlarının yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalıyor. Artık Antarktika’da dahi mikroplastiklere rastlıyoruz. Yeni bir kalkınma paradigmasını hep birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.

#5
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” sözünü hatırlatan Kacır, “‘Daha adil bir dünya’ sözü tabiatın nimetlerinden faydalanırken aynı zamanda külfetin gelecek nesillere yüklenmesine karşı esaslı bir medeniyet teklifidir. İsrafı oluşmadan önleyen bir yaklaşımla insanlığın kalkınma yolculuğuna yeni bir istikamet çizebiliriz. Bu yaklaşım bizim medeniyetimizin mayasında vardır. Biz nimeti emanet bilen, bereketi israfın değil, paylaşmanın neticesi kabul eden köklü bir irfanın mensuplarıyız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bu medeniyet birikimin çevre meselelerine verilmiş en güçlü cevaplarından biridir” diye konuştu.

#6
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

“Sıfır Atık Hareketi bugün artık insanlığın ortak davası haline gelmiş küresel bir çevre seferberliğidir” diyen Kacır, şöyle devam etti: “Sanayimizin sıfır atık, sürdürülebilirlik eksenindeki dönüşümü büyük ölçekli yatırımları zorunlu kılıyor. Bu nedenle çabaları ortak biz zeminde buluşturmayı stratejik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile OSB’lerimize 250 milyon euro’luk finansman sağladık. Bir diğer program olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile kapasite geliştirme süreçlerini hızlandıracak adımlar atıyoruz. Doğru adımlar attığımız takdirde sıfır atık yolculuğumuzu refahın yayılmasına bir vesile haline getirebiliriz. 22 ilde 33 başlıkta sıfır atık yatırımlarını destekleyeceğimizi ilan ettik.”

#7
Foto - Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konuşmasında programa teşrifleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ederek, “Sanayide yeşil dönüşüm konusunda Sayın Bakanımızın liderliğinde imza atıyoruz. Ortaya koyulan yüksek katma değerli üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı Sıfır Atık Hareketi’nin hedefleriyle uyumlu güçlü ortak zeminde buluşmaktadır. Geleceğin rekabet gücü, kaynaklarını verimli kullanan ve çevre dostu teknolojiler geliştiren ülkelerin olacaktır” dedi.

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