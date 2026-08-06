Trabzon Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna İlan Edildi: 'Döngüsel Yaşam Koridoru' Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzon’daki çalıştay sürecinde ortak akılla belirlenen hedeflerin somut adımlara dönüşmesinin önemini vurgulayarak, “Sanayi devriminden bu yana insanlık ailesi olarak pek çok alanda muazzam başarı hikayelerine imza attık. Sanayi devrimleri üretim kapasitesini katbekat artırdı. Ancak bu ilerleme yolculuğuna tabiatın kaynaklarını sınırsız kabul eden bir üretim ve tüketim anlayışı da eşlik etti. Sanayi devriminden bu yana 1.5 derece ısınan yerküre alarm veriyor. Bugün bazı bölgeler susuzlukla mücadele ederken bazı bölgeler sel ve orman yangınlarının yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalıyor. Artık Antarktika’da dahi mikroplastiklere rastlıyoruz. Yeni bir kalkınma paradigmasını hep birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.