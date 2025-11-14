  • İSTANBUL
Trabzon hattında: Trabzon'un trafiğine rahat nefes aldıracak dev projesinde sona yaklaşıldı! 20 dakikaya düşüyor!

Trabzon–Erzurum hattında faaliyet gösterecek olan Türkiye'nin en maliyetli şehir içi projelerinden biri olarak gösterilen, toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı inşaatında sona yaklaşıldı. Trabzon'u bir uçtan diğer uca bağlayacak olan dev yolun yaklaşık 23 kilometrelik kısmı tamamlanarak hizmete açıldı. Bölge sakinleri, yolun tamamlanmasıyla Boztepe'den Maçka'ya gidişin 20 dakikaya kadar düşeceğini belirterek trafiğin tamamen akıcı hale geleceği günü bekliyor.

Trabzon hattında çalışmalar hız kesmenden devam ederken Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın yaklaşık 23 kilometrelik kısmı tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki yolun, Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yollar ve tüneller son şeklini almaya başladı.

Trabzon hattı yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın yaklaşık 23 kilometrelik kısmı tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki yolun, Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yollar ve tüneller son şeklini almaya başladı.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergâhının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor. Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun 23 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı. Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yolun tamamlanması durumunda mesafeler büyük ölçüde kısalacak. Yolun tamamlanması durumunda Boztepe'den Maçka'ya artık çok daha kısa zamanda gidilebileceğini kaydeden Boztepe durağı dolmuş şoförlerinden Zafer Durmuşoğlu, "Sadece burası değil, farklı yerlerde de yollar açıldı. Burada neredeyse her gün çalışma yapılıyor. Yol tamamlandığında, Boztepe'den yaklaşık 20 dakikada Maçka'ya gidebileceğimi düşünüyorum" dedi. Çevre sakinlerinden Tarık Coşkun ise yolun tamamlandığında trafiğin büyük ölçüde rahatlatacağını kaydederek "Her gün çalışmalar devam ediyor, inşallah yakın zamanda açılacak. Açıldığı takdirde, Maçka'ya gidişlerde trafik çok daha rahatlayacaktır. Zaten açılan kısmı trafiği büyük ölçüde rahatlattı; diğer kısmın da açılmasıyla trafik daha da akıcı hâle gelecektir. İnşallah o bölüm de en kısa zamanda açılır" diye konuştu.

