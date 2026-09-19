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TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

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TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

TPAO'nun yüzde 15 hisseyle ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II kara bloğunda yürütülen arama ve sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Bölgede açılan yeni arama kuyusu şu anda günlük bazda 10 milyon standart fit küp doğalgaz üretimi sağlarken, sahadan elde edilen toplam rezerv miktarının 103 milyon metreküpe ulaştığı açıklandı. Gerçekleştirilen bu stratejik enerji hamlesi, Türkiye'nin küresel ölçekteki mühendislik kabiliyetlerini bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak ve küresel bir oyuncu olmak adına yurtdışında yürüttüğü doğalgaz ve petrol aramacılığı çalışmaları kapsamında yeni bir başarıya daha imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözüyle küresel sahalarda da petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bir müjde de Pakistan'dan geldi.

#2
Foto - TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

TPAO'nun yüzde 15 ile ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II Bloğu'nda yer alan Lundali-1 Kuyusu'nda doğalgaz üretimine başlandı. Sukhpur-II Bloğu'nda TPAO yüzde 15 ortaklığa sahipken, diğer hisselerin tümü Pakistanlı firmalar olan Prime Global Energies, OGDCL ve MARI'ye ait. Yani kardeş Pakistan sahada yalnızca Türklerle ortaklık kurdu.

#3
Foto - TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

Sukhpur-II olarak adlandırılan kara bloğu, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Kirthar Kıvrım Kuşağı Havzası'nda, Karaçi'nin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde yer alırken, Sukhpur-II Bloğu için Petrol İmtiyaz Anlaşması ve Arama Ruhsatı, 2 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Kuyu şu anda günde 10 milyon standart fit küp (MMscfd) gaz üretirken, yıllık üretim ise 103 milyon metreküp olacak. Sahada başka kuyularda da arama ve sondaj faaliyetleri devam edecek.

#4
Foto - TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurtdışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile denizlerde de devam edecek. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi önümüzdeki haftalarda Pakistan'a giderek, burada sismik çalışmalar yapacak. Sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye bu sahalarda Pakistan'ın petrol şirketleri MARI Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak. OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak. Pakistan'daki deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak.

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