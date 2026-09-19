TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı

Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurtdışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile denizlerde de devam edecek. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi önümüzdeki haftalarda Pakistan'a giderek, burada sismik çalışmalar yapacak. Sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak. Türkiye bu sahalarda Pakistan'ın petrol şirketleri MARI Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak. OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak. Pakistan'daki deniz sahalarında Türkiye operatör ülke olarak görev üstlenecek. Sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak.