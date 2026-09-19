TPAO, milyonlarca metreküplük servet buldu: O ülkedeki sahadan dev rezerv fışkırdı
TPAO'nun yüzde 15 hisseyle ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II kara bloğunda yürütülen arama ve sondaj çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Bölgede açılan yeni arama kuyusu şu anda günlük bazda 10 milyon standart fit küp doğalgaz üretimi sağlarken, sahadan elde edilen toplam rezerv miktarının 103 milyon metreküpe ulaştığı açıklandı. Gerçekleştirilen bu stratejik enerji hamlesi, Türkiye'nin küresel ölçekteki mühendislik kabiliyetlerini bir kez daha kanıtladı.