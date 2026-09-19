Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık
Dünya genelinde yüksek hızlı demiryolu hatlarının uzunluklarına göre hazırlanan güncel sıralamada Türkiye, 1.232 kilometrelik ağıyla adını gururla 6. sıraya yazdırdı. Listenin başında devasa mesafesiyle Çin yer alırken; Türkiye; Finlandiya, İtalya, İsveç, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Toplam 22 ülkenin yer aldığı bu prestijli küresel listede Türkiye'nin ilk 10'a girmesi, ülkenin ulaşım altyapısında kat ettiği devasa mesafeyi gözler önüne serdi.