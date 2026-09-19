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Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

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Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Dünya genelinde yüksek hızlı demiryolu hatlarının uzunluklarına göre hazırlanan güncel sıralamada Türkiye, 1.232 kilometrelik ağıyla adını gururla 6. sıraya yazdırdı. Listenin başında devasa mesafesiyle Çin yer alırken; Türkiye; Finlandiya, İtalya, İsveç, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Toplam 22 ülkenin yer aldığı bu prestijli küresel listede Türkiye'nin ilk 10'a girmesi, ülkenin ulaşım altyapısında kat ettiği devasa mesafeyi gözler önüne serdi.

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#1
Foto - Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Yüksek hızlı demiryolu hatlarının toplam uzunluklarına göre hazırlanan sıralamada Çin, diğer ülkelerle arasındaki büyük farkla zirveye çıktı. Çin’in 47 bin 803 kilometrelik ağını İspanya, Japonya, Fransa ve Almanya takip etti.

#2
Foto - Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Çin, 47 bin 803 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu ağıyla listenin ilk sırasında bulunuyor. İkinci sıradaki İspanya’nın hat uzunluğu 3 bin 993 kilometrede kalırken Japonya 3 bin 272 kilometre, Fransa 2 bin 760 kilometre ve Almanya 1.941 kilometreyle ilk 5 içerisinde yer aldı.

#3
Foto - Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Türkiye, 1.232 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu ağıyla dünya sıralamasında 6. sıraya çıktı. Türkiye’nin ardından 1.120 kilometreyle Finlandiya ve 1.097 kilometreyle İtalya geldi. İsveç 895 kilometreyle 9., Güney Kore ise 874 kilometreyle 10. sırada yer aldı.

#4
Foto - Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Yüksek hızlı demiryolu ağı uzunluklarına göre 22 ülkenin sıralaması şöyle: 1- Çin - 47.803 km 2- İspanya - 3.993 km 3- Japonya - 3.272 km 4- Fransa - 2.760 km 5- Almanya - 1.941 km 6- Türkiye - 1.232 km 7- Finlandiya - 1.120 km 8- İtalya - 1.097 km 9- İsveç - 895 km 10- Güney Kore - 874 km 11- ABD - 735 km 12- Suudi Arabistan - 449 km 13- Avusturya - 254 km 14- Polonya - 224 km 15- Belçika - 209 km 16- Fas - 186 km 17- İsviçre - 176 km 18- Endonezya - 142 km 19- Birleşik Krallık - 138 km 20- Hollanda - 90 km 21- Sırbistan - 78 km 22- Danimarka - 56 km

#5
Foto - Türkiye hızlı tren ağında dünyayı zangır zangır salladı! Finlandiya, İtalya ve ABD’yi geride bırakarak zirveye adımızı yazdırdık

Sıralamada Türkiye, yüksek hızlı demiryolu ağı uzunluğu bakımından ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye’nin üzerinde Çin, İspanya, Japonya, Fransa ve Almanya yer alırken Finlandiya, İtalya, İsveç, Güney Kore ve ABD daha alt sıralarda kaldı.

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Yorumlar

Ali de

Enflasyon içinde bı senaryo yaszsaydınız.

Gazi

Emeklinin dünyadaki konumundanda bahsederseniz memnun oluruz.
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