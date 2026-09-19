Trump’tan Çin itirafı! 'Biz de aynısını yapıyoruz'

Açıklamalarında İran'a değinen Trump, "Gurur duyduğum şeylerden biri de İran'ın nükleer silaha sahip olamayacak olması. Bu yüzden insanlar benzine biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bence insanlara, 'düşük benzin fiyatı mı, İran'ın nükleer silaha sahip olması mı?' diye oylama yapsalar, sonuç ezici çoğunlukla belli olurdu. İnsanlar İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. Olmayacak da. Savaş da yakında sona erecek" dedi. Akaryakıt fiyatlarının savaşın ardından eski seviyeye döneceğini söyleyen Trump, "Başka seçeneğim yoktu. B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı. Olmasalardı bile, bunu yapmaları birkaç gün meselesiydi" ifadelerini kullandı.