Trump’tan Çin itirafı! 'Biz de aynısını yapıyoruz'

"BENCE BİZ DE BASKICIYIZ" Gazeteciler açısından dünyanın en baskıcı ülkelerinden biri olan Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti öncesinde bazı medya kuruluşlarına Beyaz Saray yasağı getirmenin nasıl bir mesaj verdiği şeklinde bir soruya Trump, "Bence biz de baskıcıyız. Bizde yalan haber servis ediliyor. Gerçi baskı uygulamıyoruz ama onlar yalan haber yazıyor" ifadeleriyle cevap verdi. Çin Devlet Başkanı Xi ile iyi anlaştıklarını ve ilişkilerin iyi olduğunu söyleyen Trump, "Çok iyi bir toplantımız olacak. İyi anlaşıyoruz. Çin ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Başkalarının ilişkileri o kadar iyi değildir ama bizim Çin ile ilişkilerimiz çok iyi" dedi.