  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Galatasaray Başkanı çok değil kısa bir süre önce yaptığı açıklamada nisan ayında Aslantepe projesinin temelinin atılacağını belirtmişti. Bölgede hareketlilik başladı.

#1
Foto - Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya bir yarış içerisinde bulunan Galatasaray, kalan son 5 maçı kazanarak hedefine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği engelini aşıp evinde Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor.

#2
Foto - Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Öte yandan Galatasaray'da Aslantepe projesi için de hareketlilik başladı.

#3
Foto - Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Aslantepe projesinde çalışmalar hız kazandı. Kısa süre içerisinde bir organizasyon düzenlenerek temel atma töreni gerçekleştirilecek. Başkan Dursun Özbek, Aslantepe projesini Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirmiş ve çok önemli bir proje olduğunu belirtmişti.

#4
Foto - Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Başkan Özbek, Aslantepe projesi için şu açıklamayı yapmıştı: -Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar. Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek. İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23