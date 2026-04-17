Gün gün yapılacak: Süper Ligin kralı düğmeye bastı! Sabah akşam demeden bitirecekler...

Başkan Özbek, Aslantepe projesi için şu açıklamayı yapmıştı: -Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar. Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek. İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum.