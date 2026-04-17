Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin geçmişte de FETÖ ve PKK bağlantılı oldukları ortaya çıktı...

GÜLİSTAN’IN SEVGİLİSİ ZEYNAL ABAKAROV’UN ÜLKEYE GİRİŞ KISITI VARDI Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun sevgilisi olan ve soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zeynal Abakarov hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Abakarov hakkında, yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/219 ve 2022/299 sayılı kararlarına istinaden “görevi kötüye kullanma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yürütülen dosyalarla ilgili birleştirme kararı verildiği öğrenildi. Abakarov hakkında çeşitli tarihlerde alınmış giriş-çıkışına yönelik tahdit (kısıtlama) kayıtlarının da bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda 21 Ocak 2020 ve 23 Ocak 2020 tarihli “V” kodlu, 17 Mart 2022 ve 28 Mart 2024 tarihli “A-99” kodlu kayıtların yer aldığı ifade edildi. CEMİLE YÜCER Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltına Alınan Cemile Yücer Hakkında detaylar da dikkat çekti. Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cemile Yücer hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Yücer hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/52 sayılı dosya kapsamında “suçu bildirmeme” ve “suç delillerini yok etme” suçlarından devam eden bir soruşturma bulunuyor. Aynı dosya kapsamında Yücer’in eşi hakkında da “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yürütülen bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre eşin geçmiş adli süreçlerine ilişkin de kayıtlar yer aldı. Buna göre 2018 yılında “suçu ve suçluyu övme” suçundan hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı, sosyal medya üzerinden emniyet mensuplarına, bir milletvekiline ve il başkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu süreçte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca 2020 yılında “kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya yayılması” suçlamasıyla adli işlem yapıldığı, devam eden süreçte ise Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2022/41 sayılı kararla hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik kararı verildiği kaydedildi. Şüphelinin daha önce Tunceli Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı, 11 Aralık 2020 tarihinde ise meslekten çıkarıldığı öğrenildi. ERDOĞAN ELALDI Soruşturmada tutuklanan Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı da 2001 yılında Tunceli’de Emek Partisi organizasyonunda düzenlenen iş bırakma eylemine katılan şahıslar arasında bulunuyor. Ayrıca Elaldı’nın eşi de aynı yıl Tunceli’de gerçekleştirilen söz konusu eyleme katılan kişiler arasında yer aldı. Ayrıca Elaldı’nın kızkardeşi Denizli’de terör örgütü görüşlerini benimseyen Mor Dayanışma’ya müzahir grupların basın açıklamalarına katıldı. KORUMA ŞÜKRÜ EROĞLU Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan Şükrü Eroğlu hakkında da çarpıcı bilgiler bulunuyor. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Eroğlu’nun erkek kardeşi 2012 yılında Konya’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından organize edilen bir piknik etkinliğine katıldı. Ayrıca aynı kişinin 2020 yılında Mardin’de, örgütün sözde yapılanmaları öncülüğünde tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yönelik COVID-19 sürecinde yardım faaliyetleri kapsamında yer aldığı ortaya çıktı. Öte yandan erkek kardeş hakkında 2013 yılında Adana’da “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldığı, ancak bu suça ilişkin UYAP kayıtlarına ulaşılamadığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında yer alan bu bilgilerin, devam eden adli sürece nasıl etki edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. NURŞEN ARIKAN Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nurşen Arıkan’ın erkek kardeşinin 2000 yılında Mersin’de İHD organizasyonunda düzenlenen bir kongrede dernek üyeliğine seçildiği öğrenildi. Ayrıca aynı kişinin 1992–2022 yılları arasında Bursa ve Mersin’de İHD, DEHAP, PKK/KCK terör örgütüne müzahir yapılar ve TİKB bağlantılı olduğu değerlendirilen organizasyonlarda düzenlenen miting, toplantı, dilekçe verme, basın açıklaması, yürüyüş ve kongre türü etkinliklere katıldığı öğrenildi. Yine erkek kardeşin, İHD ve HDP organizasyonlarında düzenlenen kongrelerde üye listelerinde adının geçtiği, 1997 yılında ise Mersin’de PKK/KCK ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Mezopotamya Kültür Merkezi’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. FERHAT GÜVEN Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhat Güven’in 2012–2017 yılları arasında Elazığ ve Tunceli’de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olarak değerlendirilen YDG-H ile birlikte; BDP, DBP, HDP, EMEP ve HDK organizasyonlarında düzenlenen miting, yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, defin işlemi, slogan atma, pankart açma ve kongre türü eylem ve etkinliklere katıldığı öğrenildi. Ayrıca Güven hakkında 2025 yılında Tunceli’de “silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK)” suçundan açılmış bir dava dosyasının bulunuyor. Suç dosyası kabarık isimlerin Gülistan Doku soruşturmasındaki rolleri didik didik ediliyor.