Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin geçmişte de FETÖ ve PKK bağlantılı oldukları ortaya çıktı...
Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin geçmişte de FETÖ ve PKK bağlantılı oldukları ortaya çıktı...

Tunceli’de altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin bugüne dek birçok suç dosyasına karıştıkları ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yer alan şüphelilerin hakkında farklı tarihlerde açılmış çeşitli soruşturmalar bulunuyor. Altı yıl sonra tozlu raflardan indirilen ve aydınlatılmaya başlanan Gülistan Doku soruşturmasında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan isimlerin geçmişleri şaşkına çevirdi. Polislikten atılmış isimlerin bulunduğu dosyada yer alan isimlerden bazıları FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yer alan şüpheliler hakkında farklı tarihlerde açılmış soruşturmaların bulunduğu ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olan Uğurcan Açıkgöz ise FETÖ’ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Munzur Anadolu Lisesi’nde 2015-2016 yılları arasında eğitim gördü. Öte yandan Açıkgöz’ün ailesine ilişkin bazı bilgiler de şaşkına çevirdi. Açıkgöz’ün babası hakkında, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/21252 sayılı dosya kapsamında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan açık bir soruşturma bulunuyor. Ayrıca Açıkgöz’ün kız kardeşinin de FETÖ’ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Munzur Anadolu Lisesi’nde 2015-2016 yılları arasında eğitim gördüğü belirtildi. CELAL ALTAŞ ABD’ye kaçan ve kırmızı bülten çıkartılan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Celal Altaş’ın erkek kardeşi Sağlık Bakanlığı kadrosunda sağlık memuru olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayımlanan 675 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi. Aynı ismin daha sonra OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edildiği belirtildi.

Ayrıca aynı kişinin 2001 ve 2008 yıllarında Tunceli’de Emek Partisi organizasyonunda düzenlenen basın açıklamaları, mitingler ve iş bırakma türü eylem ve etkinliklere katıldığı yönünde bilgiler bulunduğu ifade edildi. Yine erkek kardeşinin 1994 yılında Tunceli’de yapılan çalışmalarda İnsan Hakları Derneği (İHD) yönetim kurulu üyeleri arasında adının geçtiği ortaya çıktı. Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ifadesinde oğlunun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olduğunu söylemişti. ENGİN YÜCER Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Engin Yücer hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gülistan Doku’nun sevgilisi Zeynal Abakarov’un üvey babası olan eski polis Yücer hakkında, geçmiş adli süreçlerine ilişkin çeşitli kayıtlar bulunuyor. Buna göre 2018 yılında “suçu ve suçluyu övme” suçundan hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı, sosyal medya üzerinden emniyet mensuplarına ve milletvekiline hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu süreçte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/557 sayılı kararıyla takipsizlik kararı verildi. Ayrıca 2020 yılında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla hakkında adli işlem yapıldığı, devam eden süreçte ise Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/41 sayılı kararıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik kararı verildiği kaydedildi. Yücer’in daha önce Tunceli Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı, 11 Aralık 2020 tarihinde ise meslekten çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca Yücer’in eşinin, 2020/52 sayılı dosya kapsamında “suçu bildirmeme” ve “suç delillerini yok etme” suçlarından devam eden bir soruşturmada yer aldığı belirtildi. Erkek kardeşi hakkında ise 2021 yılında Elazığ’da “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldığı, Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/785 sayılı kararıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik kararı verildiği ifade edildi. VALİNİN KORUMASININ KARDEŞİ UYUŞTURUCU DOSYASINDA Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu da dosya kapsamında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan soruşturuluyor. Eroğlu’nun aile çevresine ilişkin geçmişi dikkat çekti. Eroğlu’nun erkek kardeşinin, 2012 yılında Konya’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından organize edilen etkinliğe katıldığı öğrenildi.

Ayrıca aynı kişinin 2020 yılında Mardin’de, terör örgütünün sözde yapılanmaları öncülüğünde tutuklu/hükümlü kişilerin ailelerine yönelik pandemi sürecinde yardım faaliyetleri kapsamında adı geçen şahıslar arasında yer aldığı ortaya çıktı. Öte yandan Eroğlu’nun erkek kardeşi hakkında 2013 yılında Adana’da “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

GÖKHAN ERTOK’UN UYUŞTURUCUDAN MAHKUMİYETİ VAR Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Gökhan Ertok hakkında dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/52 sayılı dosya kapsamında; “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme, sistemdeki verileri yok etme veya değiştirme, verileri bozma, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme, suçu bildirmem ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından devam eden soruşturma bulunan Ertok’un, 2023–2026 yılları arasında Ankara’da “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçlarından hakkında mahkumiyet kararları verildiği belirtildi. Şüphelinin bu kapsamda 2023 yılında tutuklandığı, ilerleyen süreçte ise tahliye edildiği kaydedildi. Ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde 369742 sicil numarasıyla polis memuru olarak görev yapan Ertok’un, 20 Aralık 2023 tarihinde meslekten çıkarıldığı ortaya çıktı.

GÜLİSTAN’IN SEVGİLİSİ ZEYNAL ABAKAROV’UN ÜLKEYE GİRİŞ KISITI VARDI Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun sevgilisi olan ve soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zeynal Abakarov hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Abakarov hakkında, yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021/219 ve 2022/299 sayılı kararlarına istinaden “görevi kötüye kullanma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yürütülen dosyalarla ilgili birleştirme kararı verildiği öğrenildi. Abakarov hakkında çeşitli tarihlerde alınmış giriş-çıkışına yönelik tahdit (kısıtlama) kayıtlarının da bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda 21 Ocak 2020 ve 23 Ocak 2020 tarihli “V” kodlu, 17 Mart 2022 ve 28 Mart 2024 tarihli “A-99” kodlu kayıtların yer aldığı ifade edildi. CEMİLE YÜCER Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltına Alınan Cemile Yücer Hakkında detaylar da dikkat çekti. Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cemile Yücer hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Yücer hakkında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/52 sayılı dosya kapsamında “suçu bildirmeme” ve “suç delillerini yok etme” suçlarından devam eden bir soruşturma bulunuyor. Aynı dosya kapsamında Yücer’in eşi hakkında da “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan yürütülen bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre eşin geçmiş adli süreçlerine ilişkin de kayıtlar yer aldı. Buna göre 2018 yılında “suçu ve suçluyu övme” suçundan hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı, sosyal medya üzerinden emniyet mensuplarına, bir milletvekiline ve il başkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu süreçte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca 2020 yılında “kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya yayılması” suçlamasıyla adli işlem yapıldığı, devam eden süreçte ise Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2022/41 sayılı kararla hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik kararı verildiği kaydedildi. Şüphelinin daha önce Tunceli Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı, 11 Aralık 2020 tarihinde ise meslekten çıkarıldığı öğrenildi. ERDOĞAN ELALDI Soruşturmada tutuklanan Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı da 2001 yılında Tunceli’de Emek Partisi organizasyonunda düzenlenen iş bırakma eylemine katılan şahıslar arasında bulunuyor. Ayrıca Elaldı’nın eşi de aynı yıl Tunceli’de gerçekleştirilen söz konusu eyleme katılan kişiler arasında yer aldı. Ayrıca Elaldı’nın kızkardeşi Denizli’de terör örgütü görüşlerini benimseyen Mor Dayanışma’ya müzahir grupların basın açıklamalarına katıldı. KORUMA ŞÜKRÜ EROĞLU Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan Şükrü Eroğlu hakkında da çarpıcı bilgiler bulunuyor. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Eroğlu’nun erkek kardeşi 2012 yılında Konya’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından organize edilen bir piknik etkinliğine katıldı. Ayrıca aynı kişinin 2020 yılında Mardin’de, örgütün sözde yapılanmaları öncülüğünde tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yönelik COVID-19 sürecinde yardım faaliyetleri kapsamında yer aldığı ortaya çıktı. Öte yandan erkek kardeş hakkında 2013 yılında Adana’da “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldığı, ancak bu suça ilişkin UYAP kayıtlarına ulaşılamadığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında yer alan bu bilgilerin, devam eden adli sürece nasıl etki edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. NURŞEN ARIKAN Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nurşen Arıkan’ın erkek kardeşinin 2000 yılında Mersin’de İHD organizasyonunda düzenlenen bir kongrede dernek üyeliğine seçildiği öğrenildi. Ayrıca aynı kişinin 1992–2022 yılları arasında Bursa ve Mersin’de İHD, DEHAP, PKK/KCK terör örgütüne müzahir yapılar ve TİKB bağlantılı olduğu değerlendirilen organizasyonlarda düzenlenen miting, toplantı, dilekçe verme, basın açıklaması, yürüyüş ve kongre türü etkinliklere katıldığı öğrenildi. Yine erkek kardeşin, İHD ve HDP organizasyonlarında düzenlenen kongrelerde üye listelerinde adının geçtiği, 1997 yılında ise Mersin’de PKK/KCK ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Mezopotamya Kültür Merkezi’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alındığı ortaya çıktı. FERHAT GÜVEN Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ferhat Güven’in 2012–2017 yılları arasında Elazığ ve Tunceli’de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olarak değerlendirilen YDG-H ile birlikte; BDP, DBP, HDP, EMEP ve HDK organizasyonlarında düzenlenen miting, yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, defin işlemi, slogan atma, pankart açma ve kongre türü eylem ve etkinliklere katıldığı öğrenildi. Ayrıca Güven hakkında 2025 yılında Tunceli’de “silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK)” suçundan açılmış bir dava dosyasının bulunuyor. Suç dosyası kabarık isimlerin Gülistan Doku soruşturmasındaki rolleri didik didik ediliyor.

