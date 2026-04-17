Batı kaynaklı eğitim vahşileştiriyor: Çocuklarımız kirli yapılara maruz kalıyor...

Konuyla ilgili gazetemize konuşan eğitimci ve aile danışmanı Mine İzgi, “Bir eğitimci ve aile-çocuk danışmanı olarak, hepsinden öte bir anne olarak son yaşanan olaylar karşısında sormak istiyorum: “Ben nerede yanlış yaptım?” sorusunu ne kadar kendimize soruyoruz? Suçu devlete, sisteme, dizilere ya da sosyal mecralara atmak kolay… Peki biz anne babalar olarak, o çocukları dünyaya getirenler olarak ne yaptık ve ne yapıyoruz? Çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını karşılamak için harcadığımız emeğin ne kadarını onların manevi, ahlaki ve sosyal gelişimi için harcıyoruz? Çevreye zarar veren bir taşı kaldırmayı bile sevap sayan bir inancın mensupları olarak, çocuklarımızın üzerindeki “ağır yükleri” kaldırabiliyor muyuz? Son yaşanan olaylarda suçlu aramak ve linç etmek yerine önce kendimize dönmeliyiz. Çünkü çocuk ailede şekillenir. “Görgülü kuşlar, gördüğünü işler.” Şiddeti evde gören çocuk nasıl merhamet gösterebilir? Sınır öğrenmeyen çocuk nasıl kendi sınırını kurabilir? Batı menşeli düşüncelerden ve davranışlardan ailemizi temizleyelim. Çocuklar özgür olmalıymış, çocukların birey olduğu unutulmamalıymış… Tamam, bunlar olmasın diyen kim? Olsun! Ama bunların olması için o çocukları OLUMLU REHBERLİK edecek yetişkinler olsun! Bu çocuklara sınırları öğretilsin, Allah ve Peygamber tanıtılsın ve sevgisi verilsin. İnançların içi boşaltılmadan, yanlış eksik anlatılmadan ve uygulanmadan, özüne sadık kalınarak ve layık olunduğu gibi DOSDOĞRU MÜSLÜMAN olarak önce yetişkin olarak kendi yaşantımızda olsun, sonra da çocuklarımıza yansısın. Batı menşeli bireysellikten, özgürlük safsatasından, “benim hayatım” bencilliğinden çocuklarımızı koruyalım. Evler inşa etmeyi, şehirler kurmayı önemsediğimiz kadar geleceğin en büyük sermayesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi inşa etmeyi önceleyelim. Çocuklarımızla nitelikli vakit geçirirken sağlıklı bir iletişim kuralım. Dinimizi, haşa Rabbimizi kötü göstermeyelim. En doğru kaynaklardan, en sağlıklı şekilde özellikle de sevgi ve muhabbet merkezli bir din eğitimi vermeyi ihmal etmemeliyiz. Dostoyevski’nin bile dediği, “tanrı yoksa her şey mubahtır” şekliyle çocuklarımıza Allah inancını en doğru şekilde anlatmalıyız. Önce aile tabi, sonra okullarımız ve toplumumuz. İnancın kazandırdığı irade terbiyesi hangi sistemlerde var ki? Namaz gibi, oruç gibi, zekât gibi insanı insan kılan hangi dinin böyle güzel ibadetleri var. Çocuklarımıza bunları niçinleriyle anlattığımızda çocuk nasıl yapması gerektiğini bulacaktır” ifadelerini kullandı.