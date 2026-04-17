Batı kaynaklı eğitim vahşileştiriyor: Çocuklarımız kirli yapılara maruz kalıyor...
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, olayların arka planına ilişkin tartışmalar da büyüyor. Son iki gün içinde meydana gelen saldırılarda çok sayıda öğrenci ve öğretmen hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Özellikle Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve saldırganın da öğrenci olduğu bildirildi. Yetkililer olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, eğitim camiası ve toplumun farklı kesimleri bu menfur saldırıların nedenlerine dair kapsamlı bir tartışma yürütüyor. Uzmanlara göre son yıllarda gençler arasında artan şiddet eğilimlerinin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sistemsel boyutları da bulunuyor. Bu çerçevede eğitimciler ve sosyologlar, öğrencilerin özellikle teknoloji ve dijital oyun bağımlılığı nedeniyle sosyal ve psikolojik olarak yalnızlaştığına dikkat çekerken “batı merkezli” eğitim yaklaşımlarının, öğrencilerin kendi kültürel ve manevi kökleriyle bağ kurmasını zorlaştırdığını vurgulayarak, gençlerin gerçeklik algısını zedeleyebildiği ve şiddeti sıradanlaştırdığını belirtiyor.