Forvet hattı için ayağa kalkılacak... Beşiktaş ilk hamlesini belirledi: Yeni sezon çok başka olacak
Beşiktaş yönetimi son bir kaç sezondur şampiyonluğa erken havlu atan bir takımdan kurtulmak için kolları sıvadı.
Takım bütçesinde değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına uzun bir süredir dahil olamayan Beşiktaş'ta yönetim yeni bir hamleye hazırlanıyor. Bu sezon ara transfer döneminde yeni bir takım inşa eden teknik direktör Sergen Yalçın yine de şampiyonluğa oldukça uzak kaldı. Taraftar 4. veya 5. mücadelesi vermekten yoruldu. Eski şampiyonluk ruhuna geri dönmek istiyor.
Başkan Serdal Adalı yönetimi şampiyonluğa erken havlu atma durumunun artık rafa kalkmasını istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabete dahil olmak isteyen siyah-beyazlılar ilk hamlesini belirledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Serkan Reçber ile birlikte en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtmişti. Yeni sezonda transfer öncesi gidecek oyuncular belirlenecek. Yeni transferlere zemin hazırlanacak. Takımın gerekli bölgelerine istenilen oyuncular alınacak.
Beşiktaş yönetimi yeni yapılacak transferler için de öncelikle maddi bir çalışma yürütecek. Beşiktaş'ın 40 milyon euro olan mevcut takım bütçesini önümüzdeki sezon 60 milyon euro seviyelerine çıkaracağı öğrenildi. Beşiktaş bu bütçe artışı ile kaliteli, genç ve yetenekli oyuncularla şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.
