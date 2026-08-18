Baykar nedeniyle iptal edeceklerdi: Yürekleri yetmedi
Fransız Safran firmasının Baykar ile imzaladığı anlaşmadan rahatsız olarak yüklü İHA anlaşmasından vazgeçmeyi düşünen komşu bu adımını resmiyete dökemedi. Komşu İHA'ları alacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız Safran firmasının Baykar ile imzaladığı anlaşmadan rahatsız olarak yüklü İHA anlaşmasından vazgeçmeyi düşünen komşu bu adımını resmiyete dökemedi. Komşu İHA'ları alacak.
Atinalı yetkililere göre, Yunanistan’ın katmanlı savunma planı; 18 ay içinde 36 adet İsrail yapımı PULS ÇNRA’nın teslim alınmasını, İHA üretiminin yılda 10.000 adede çıkarılmasını ve 35 ay içinde tüm Yunanistan’da tam kapasiteli, beş katmanlı bir savunma kalkanı kurulmasını içeriyor.
Protothema tarafından yapılan habere göre 2026 yılının Eylül ayı sonunda Patroller İHA’ların ülkeye gelişi, Yunanistan’ın İHA savunması inşasındaki ilk aşamanın tamamlandığını gösterecek. Bu sistemlerin, orduya gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetlerinde destek vermeye başlaması planlanıyor.
Protothema’nın haberine göre 2 Fransız Patroller İHA sisteminin (toplam 4 İHA) gelişi; hem sensörleri hem de uzun uçuş süresi ve menzili sayesinde “çok katmanlı bir kapsama alanı” sağlayacak. Habere göre maliyeti 53 milyon euro olan bu insansız hava araçları ülke topraklarına orantılı bir şekilde (örneğin biri kuzeye, biri güneye) yerleştirilirse, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) görevlerindeki yetenekleri çarpan etkisi yaratacak.
Yunan basınında 4 adet Patroller İHA’nın “çarpan etkisi” yaratacağı ve Aşil Kalkanı’na önemli katkı sağlayacağı öne sürülüyor. Ancak yalnızca 4 platformun, geniş bir coğrafyaya yayılan Ege’de nasıl bir “çarpan etkisi” oluşturacağı soru işareti. Öte yandan, hava savunma şemsiyesi oluşturması hedeflenen Aşil Kalkanı ile Patroller İHA’ların hangi somut kabiliyet ve görev üzerinden ilişkilendirildiği de açıklanmıyor. Haberde çok uzun saatler uçabildiği belirtilen Patroller İHA’lar; 18 metrelik kanat açıklığına, 1.050 kg maksimum kalkış ağırlığına, 250 kg’a kadar faydalı yük kapasitesine, 15 saatlik uçuş süresine ve 16.000 feet (yaklaşık 4.800 metre) maksimum irtifaya sahip.
Aynı zamanda bu sistemlerin; bir diğer İHA sistemi olan Heron ve Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi’nin (KYSEA) yakın zamanda onayladığı 10 adet ek V-BAT sistemiyle birlikte görev yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda Kathimerini tarafından yapılan habere göre Atina yönetimi, Patroller İHA programını iptal etmeyi ve alternatif seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Habere göre Yunan askeri ve siyasi liderliğini ikinci kez düşünmeye sevk eden ve sürecin tıkanmasına yol açan iki temel neden öne çıkmıştı: Link-16 ve Entegrasyon Gecikmeleri: Yunanistan’ın tedarik için şart koştuğu en önemli özellik olan, İHA’ların diğer sistemlerle ortak çalışabilmesini sağlayacak Link-16 veri bağı terminalinin kurulumunda çok büyük gecikmeler ve teknik sorunlar yaşanıyor.
Fransa’nın Kendi Siparişini İptal Etmesi: Bardağı taşıran son damla ise bizzat Fransa’nın oldu. Paris yönetimi, 6 yıllık gecikmelerin ardından henüz geçtiğimiz Nisan ayında kendi verdiği Patroller siparişini resmen iptal etti. Fransız ordusu yetkilileri, Patroller’ın “yavaş, büyük ve radarda tespit edilmesi son derece kolay” bir İHA olduğunu belirterek, bu platformun modern savaş ortamının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu açıkça ifade etti.
Yunanistan koridorlarında asıl büyük yankı uyandıran gelişme ise, Patroller İHA’sını üreten Fransız teknoloji şirketinin, Türk savunma sanayii devi Baykar ile imzaladığı stratejik iş birliği anlaşması olmuştu. İFM’de düzenlenen fuarda imzalanan bu anlaşma; İHA’lar ve akıllı mühimmatların ortak geliştirilmesini, karşılıklı teknoloji transferini ve Türk savunma sanayiinin Avrupa pazarına giriş kapılarının açılmasını öngörüyordu. Bu anlaşma sayesinde Baykar; Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA gibi platformlarında kullanmak üzere gelişmiş Euroflir elektro-optik hedefleme sistemlerine ve Avrupa menşeili motor teknolojilerine doğrudan erişim sağlayacak. Yunan askeri yetkilileri, bu teknolojilerin entegre edileceği Türk İHA’larının, Ege’de neredeyse her gün Yunan hava sahasını kontrol altında tuttuğunu belirterek yaşanan bu duruma sert tepki gösteriyordu.
KAYNAK: DEFENCEETURK
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