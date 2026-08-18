Baykar nedeniyle iptal edeceklerdi: Yürekleri yetmedi

Geçtiğimiz aylarda Kathimerini tarafından yapılan habere göre Atina yönetimi, Patroller İHA programını iptal etmeyi ve alternatif seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Habere göre Yunan askeri ve siyasi liderliğini ikinci kez düşünmeye sevk eden ve sürecin tıkanmasına yol açan iki temel neden öne çıkmıştı: Link-16 ve Entegrasyon Gecikmeleri: Yunanistan’ın tedarik için şart koştuğu en önemli özellik olan, İHA’ların diğer sistemlerle ortak çalışabilmesini sağlayacak Link-16 veri bağı terminalinin kurulumunda çok büyük gecikmeler ve teknik sorunlar yaşanıyor.