TotalEnergies dünyaya duyurdu: Türkiye ile orada doğalgaz arayacağız
Fransız enerji devi TotalEnergies, Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre kritik bölgede doğalgaz aranacak.
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TotalEnergies arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayla Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendireceklerini aktardı. Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katılacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda, İstanbul'da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO'yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz."
Fransız TotalEnergies ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ortak arama fırsatlarına ilişkin bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.
Anlaşma, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki ve uluslararası alandaki arama fırsatlarının ortak değerlendirilmesi de dahil olmak üzere teknik işbirliği için bir çerçeve sağlıyor.
TotalEnergies’in Keşiften Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicola Mavilla söz konusu gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Mavilla, “Her iki şirketin teknik uzmanlığından yararlanarak Karadeniz bölgesinde ve uluslararası alanda karşılıklı fayda sağlayacak şekilde keşif fırsatlarını değerlendirmek üzere TPAO ile bu iş birliğini başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.
