Tosuncuk'un yeri tespit edildi! Mehmet Aydın fena köşeye sıkıştı

ADRESİ BELLİ OLDU - İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü. Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı. Bu şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıktı.