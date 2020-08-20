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Tosuncuk'un yeri tespit edildi! Mehmet Aydın fena köşeye sıkıştı

2020-08-20 10:08:33
Tosuncuk'un yeri tespit edildi! Mehmet Aydın fena köşeye sıkıştı

Çiftlik Bank dolandırıcı Mehmet Aydın, bu sefer fena köşeye sıkıştı. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, yüksek kar vaadiyle binlerce insanı dolandırmıştı.

#1
Foto - Milyonlarca lirayı alıp sırra kadem basan Tosuncuk, uzun bir süredi aranıyordu. Firari Aydın için yolun sonuna gelindi. Aydın'ın o ülkede kaldığı yeri ve adresi Interpol'e bildirildi. Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Milyonlarca lirayı alıp sırra kadem basan Tosuncuk, uzun bir süredi aranıyordu. Firari Aydın için yolun sonuna gelindi. Aydın'ın o ülkede kaldığı yeri ve adresi Interpol'e bildirildi. Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

#2
Foto - ADRESİ BELLİ OLDU - İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü. Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı. Bu şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıktı.

ADRESİ BELLİ OLDU - İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü. Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı. Bu şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıktı.

#3
Foto - Etkin pişmanlıkla Çiftlik bank kurmacasının her detayını anlatan Yurdakul'a ifadesini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.

Etkin pişmanlıkla Çiftlik bank kurmacasının her detayını anlatan Yurdakul'a ifadesini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.

#4
Foto - 75 bin yıl hapsi talep edildi Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

75 bin yıl hapsi talep edildi Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

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