Tosuncuk'un yeri tespit edildi! Mehmet Aydın fena köşeye sıkıştı

75 bin yıl hapsi talep edildi Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.