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39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

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AA Giriş Tarihi:

39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 361'inin tutuklandığını bildirdi.

#1
Foto - 39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında polis ekiplerince 39 ilde son 2 haftada "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

#2
Foto - 39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

Bu kapsamda, yakalanan 669 şüpheliden 361'inin tutuklandığı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

#3
Foto - 39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto - 39 ilde siber suç operasyonu! Yüzlerce kişi tutuklandı

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 'TOKİ Sosyal Konut Projesi' temalı oltalama (phishing) siteler oluşturarak iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti gerekçeleriyle para talep ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı, ürün bedeli, yatırım ortaklığı' gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

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