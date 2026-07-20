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İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

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İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD savaşı sırasında Türkiye'nin kritik rolünü açıklayarak "İç karışıklık çıkarma komplosu başarısız oldu" dedi.

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Foto - İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, katıldığı bir röportajda Türkiye'nin rolü ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Foto - İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

Abbas Erakçi yaptığı açıklamada, "İran'ı bölmek için planlar yapmışlardı. Savaşın dördüncü günü Trump, Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki bazı liderleri aradı. O günün akşamında ben de hem Sayın Barzani'yi hem Sayın Talabani'yi hem de Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ı aradım.

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Foto - İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

Ayrıca Irak Başbakanı Sayın Sudani ile görüştüm. Onlara şu uyarıyı yaptım: Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse, karşılık veririz; başka bir yerle meşgul olduğumuzu sanmayın.

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Foto - İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar, İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.

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Foto - İran'dan tarihi itiraf: Türkiye sayesinde başarısız oldular

O 'küçük kuş' (Rıza Pehlevi'yi kastediyor) İsrail ziyareti sırasında İran'ın parçalanması konusunda anlaşmış. 'Kenar bölgeler sizin olsun, merkezde ben şah olayım' demiş. İran'ı bölmek, rejimi çökertmek ve iç karışıklık çıkarmak için tüm planlarını yapmışlardı ama başaramadılar" dedi.

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