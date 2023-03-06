Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet Baki, İbrahim Turan ve Muhammet Sefa Kezer; kano yapmak için gittikleri Tortum Gölü'nde kano yaptıkları sırada bir yaban ördeğinin onları takip ettiğini fark ederek o anları kayıt altına aldı.