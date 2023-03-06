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Yaşam
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Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

2023-03-06 11:27:15
Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Erzurum'da bulunan Tortum Gölü'nde kano yapan öğretmenlere, yaban ördeği eşlik etti.

#1
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Erzurum'un Tortum ilçesinde kano yapan öğretmenlere yaban ördeğinin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde öğretmenlik yapan Mehmet Baki, İbrahim Turan ve Muhammet Sefa Kezer; kano yapmak için gittikleri Tortum Gölü'nde kano yaptıkları sırada bir yaban ördeğinin onları takip ettiğini fark ederek o anları kayıt altına aldı.

#3
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Kano keyfi yapan öğretmenler, toparlandıkları sırada ördeğin gölden çıkıp onları takip ettiğini fark ederek yanlarında bulunan yiyeceklerle ördeği besledi.

#4
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Yaban ördeği, gölden ayrılmak için yola çıkan öğretmenleri yola kadar takip edip onları yolcu etti.

#5
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

Tortum Gölü'ndeki bu sıcak görüntüler soğuk kış gününde kalpleri ısıttı.

#6
Foto - Tortum Gölü'nde yürekleri ısıtan görüntü

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