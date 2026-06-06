İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Türk milletinin 24 yıldır emeğini, alın terini, bütçesini, enerjisini esere ve hizmete dönüştürenin AK Parti olduğuna işaret eden Çiftçi, "Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise Hakk'a hizmet gören anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerden daha önemlisi, bu millete yeniden öz güven kazandırdık, Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler koyduk. Artık kendi SİHA'sını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yürüyüşün taşıyıcısı ise AK Parti teşkilatlarıdır. Sizlerin emeği, fedakarlığı bu mücadeleyi ayakta tutuyor." diye konuştu.