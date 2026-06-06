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İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et
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İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir organizasyonda önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi yaptığı açıklamada, "Niyazım şuydu, Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip etsin. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek" dedi.

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Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise Hakk'a hizmet gören anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerden daha önemlisi, bu millete yeniden öz güven kazandırdık, Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler koyduk." dedi.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Bakan Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, o​​​​​n yıllardır bir kahraman beklediklerini, o kahramanın necip Türk milletini yeniden ayağa kaldıran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kışlaların kapısında gözü yaşlı bekleyen, içeri alınmayan anaların duası olduğunu belirten Çiftçi, milletiyle devleti aynı ruhta buluşturan, vesayeti tarihe gömen, Türk milletine yeniden büyük düşünmeyi öğreten liderin adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

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Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Türk milletinin 24 yıldır emeğini, alın terini, bütçesini, enerjisini esere ve hizmete dönüştürenin AK Parti olduğuna işaret eden Çiftçi, "Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise Hakk'a hizmet gören anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerden daha önemlisi, bu millete yeniden öz güven kazandırdık, Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler koyduk. Artık kendi SİHA'sını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yürüyüşün taşıyıcısı ise AK Parti teşkilatlarıdır. Sizlerin emeği, fedakarlığı bu mücadeleyi ayakta tutuyor." diye konuştu.

#5
Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım.

#6
Foto - İçişleri Bakanı Çiftçi‘nin duası gündem oldu: Rabbim 1 gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et

Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var."

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