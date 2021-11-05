Torbacıların yeni adresi Ekşisözlük! Gençliğe yönelik büyük tehdit

Ekşisözlük torbacıların yeni adresi oldu. Uyuşturucu arayanlar, hangi tür zehirle ilgileniyorsa o başlığın altına mesaj bırakıp bulunduğu şehirdeki torbacının kendisine dönmesini bekliyor. Torbacıyla iletişim kurup 'güvenli alışveriş' yapanlar ise yaşadığı mutluluğu yine Ekşisözlük'te duyuruyor. Kimileri öylesine pervasız ki torbacı olduğunu saklamıyor bile; "Nasıl olsa Ekşisözlük'e hiç kimse dokunamaz, site yönetimi de mesajlarıma karışmaz" diye düşünüyor. Uyuşturucu ticaretine ve uyuşturucunun övülmesine müsaade eden Ekşisözlük'ün gençliğe yönelik nasıl bir tehdit haline geldiğini görselleriyle anlatacağız. İşte sitedeki o müptelaların skandal mesajları..