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Torbacıların yeni adresi Ekşisözlük! Gençliğe yönelik büyük tehdit

2021-11-05 16:14:55
Torbacıların yeni adresi Ekşisözlük! Gençliğe yönelik büyük tehdit

Ekşisözlük torbacıların yeni adresi oldu. Uyuşturucu arayanlar, hangi tür zehirle ilgileniyorsa o başlığın altına mesaj bırakıp bulunduğu şehirdeki torbacının kendisine dönmesini bekliyor. Torbacıyla iletişim kurup 'güvenli alışveriş' yapanlar ise yaşadığı mutluluğu yine Ekşisözlük'te duyuruyor. Kimileri öylesine pervasız ki torbacı olduğunu saklamıyor bile; "Nasıl olsa Ekşisözlük'e hiç kimse dokunamaz, site yönetimi de mesajlarıma karışmaz" diye düşünüyor. Uyuşturucu ticaretine ve uyuşturucunun övülmesine müsaade eden Ekşisözlük'ün gençliğe yönelik nasıl bir tehdit haline geldiğini görselleriyle anlatacağız. İşte sitedeki o müptelaların skandal mesajları..

#1
Foto - Açılan başlıklar arasında en çok rağbet göreni 'esrar' maddesi. Kullandığı esrarı öve öve bitiremeyen bir Ekşisözlük yazarı,

Açılan başlıklar arasında en çok rağbet göreni 'esrar' maddesi. Kullandığı esrarı öve öve bitiremeyen bir Ekşisözlük yazarı, "Siyah beyaz bir hayatı HD kalitesinde izlememe yarıyor. Yahu esrar içen tüm herkesi seviyorum sanırım" diyor.

#2
Foto - Esrar kullanımına yönelik övgüler Ekşisözlük'te gırla. Bir kullanıcı, esrar kullanmaya 6 gün ara verdikten sonraki ilk içimini gururla anlatarak

Esrar kullanımına yönelik övgüler Ekşisözlük'te gırla. Bir kullanıcı, esrar kullanmaya 6 gün ara verdikten sonraki ilk içimini gururla anlatarak "Neden ayrılamadığımızı çok net anladım. Harika" diye yazmış.

#3
Foto - İşte madde bağımlılarından bir uzman isim! CBD adı verilen esrar bileşeni Cannabidiol'u kullandığını, hatta bunun doğal antidepresan olduğunu söylüyor. Bu bağımlı kişinin yazdıklarından, Hint kenevirinde bulunan 'THC' adlı Tetrahidrokannabinol maddesini alanların da 'aşırı kafa yapmasından' şikayetçi olduğunu anlıyoruz.

İşte madde bağımlılarından bir uzman isim! CBD adı verilen esrar bileşeni Cannabidiol'u kullandığını, hatta bunun doğal antidepresan olduğunu söylüyor. Bu bağımlı kişinin yazdıklarından, Hint kenevirinde bulunan 'THC' adlı Tetrahidrokannabinol maddesini alanların da 'aşırı kafa yapmasından' şikayetçi olduğunu anlıyoruz.

#4
Foto - Esrarı sigara ya da tütünle birlikte içmek istemediğini söyleyen bir Ekşisözlük yazarı da diğer müptelalara akıl danışıyor:

Esrarı sigara ya da tütünle birlikte içmek istemediğini söyleyen bir Ekşisözlük yazarı da diğer müptelalara akıl danışıyor: "Tütün dışında neye sararak içilebilir?"

#5
Foto - İstanbul piyasasındaki 'ürünlerin' çok kötü belirten bir esrarkeş, diğer Ekşisözlük tayfasına 'malın temizini bulmaları' uyarısı yaparak şunu demeyi ihmal etmiyor:

İstanbul piyasasındaki 'ürünlerin' çok kötü belirten bir esrarkeş, diğer Ekşisözlük tayfasına 'malın temizini bulmaları' uyarısı yaparak şunu demeyi ihmal etmiyor: "Torbacınızı iyi seçin."

#6
Foto - Ve aranan torbacılardan biri bulunuyor. Ekşisözlük merkezli kârlı ticaret fırsatını kaçırmak istemeyen bir uyuşturucu satıcısı şu mesajı yazarak müşterilerin kendisine DM'den (direct message) ulaşmasını istiyor:

Ve aranan torbacılardan biri bulunuyor. Ekşisözlük merkezli kârlı ticaret fırsatını kaçırmak istemeyen bir uyuşturucu satıcısı şu mesajı yazarak müşterilerin kendisine DM'den (direct message) ulaşmasını istiyor: "Torbacı olduğumu hiç gizlemiyorum. Herkes potansiyel müşteri. Alayına numaramı veriyorum. Mutlaka birinin bir gün bir şekilde ota, coca ihtiyacı olacak." ('Coca' derken herhalde kokaini kastediyor.)

#7
Foto - Çok talep gören bir başlık da uyuşturucu maddelerden 'marijuana'. Ekşisözlük'teki madde bağımlılarının cümle kalıpları ve kullandığı jargon dikkat çekici:

Çok talep gören bir başlık da uyuşturucu maddelerden 'marijuana'. Ekşisözlük'teki madde bağımlılarının cümle kalıpları ve kullandığı jargon dikkat çekici: "Geçen çocuklar getirdi, çok sağlam malzemeymiş, içmeye kıyamadık. Beşli falan yaptım bir tane, mermi gibi. Al götür beyzbol oyna. Namluya sür, düşmana ateş et."

#8
Foto - Ekşisözlük yazarlarından biri, marijuana maddesine esrar diyenlere kızıyor.

Ekşisözlük yazarlarından biri, marijuana maddesine esrar diyenlere kızıyor. "Marijuana esrardan ayrı bir türdür. Kafası bambaşka bir şeydir. Esrardan milyon kat keyiflidir" diyerek okuyucuları bu zehri denemeye teşvik ediyor. Sözlük'te öyle müptelalar var ki, onlardan biri marijuanadan "En büyük aşkım" diye bahsediyor.

#9
Foto - İşte marijuana zehrini öve öve bitiremeyenlerden biri daha! Bu uyuşturucuyu 'mutluluğun anahtarı' olarak gören madde bağımlısı, marijuanaya ulaşabilmenin zorlaşmasından dert yanıyor.

İşte marijuana zehrini öve öve bitiremeyenlerden biri daha! Bu uyuşturucuyu 'mutluluğun anahtarı' olarak gören madde bağımlısı, marijuanaya ulaşabilmenin zorlaşmasından dert yanıyor.

#10
Foto - Bağımlıların buluşma mekanında övgü alan bir diğer madde de esrarın türevi 'kubar'. Bir esrarkeş, yurtdışında yaşlı bir adamın ikramıyla tanıştığı bu maddenin 'güzelliklerinden' bahsediyor.

Bağımlıların buluşma mekanında övgü alan bir diğer madde de esrarın türevi 'kubar'. Bir esrarkeş, yurtdışında yaşlı bir adamın ikramıyla tanıştığı bu maddenin 'güzelliklerinden' bahsediyor. "Kafasını beğendim" diyor, "modum neyse ona eşlik ediyor."

#11
Foto - Kubarla kafası iyice güzel hale gelmiş bir madde bağımlısı, 'adamın dibi' diye nitelediği bu zehrin esrardan daha iyi olduğunu söylüyor:

Kubarla kafası iyice güzel hale gelmiş bir madde bağımlısı, 'adamın dibi' diye nitelediği bu zehrin esrardan daha iyi olduğunu söylüyor: "Esrar bazen adamı mal yapar, zombi gibi olursun, içtiğine pişman olursun. Bunu içersen arkadaşlarınla kahkaha atarsın, keyiflenirsin."

#12
Foto - Kars'ta yaşayan ve esrar arayan bir kişi, aradığını bulmak için Ekşisözlük'e gelmiş. Bıraktığı mesajda bu maddeyi aradığını kendince şifrelemeye çalışıyor:

Kars'ta yaşayan ve esrar arayan bir kişi, aradığını bulmak için Ekşisözlük'e gelmiş. Bıraktığı mesajda bu maddeyi aradığını kendince şifrelemeye çalışıyor: "Kars'ta bulunmayan gizem, sır... Sırra vakıf olmak ister bu can." O bölgede yaşayan bir torbacının özel mesajla bu kişiye ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.

#13
Foto - Ekşisözlük'te esrar arayanlardan biri daha! Önce bu zehrin tanımını yapmayı ihmal etmiyor:

Ekşisözlük'te esrar arayanlardan biri daha! Önce bu zehrin tanımını yapmayı ihmal etmiyor: "Bu aralar doğal haliyle değil de spreyli ya da değişik kimyasallar katılarak satılan, kafa yapıcı, doğada yetişen mucizevi bitkidir." Ardından 'torbacılar' için not bırakıyor: "Çorlu'da kanalı olan yeşillendirsin." Ekşisözlük'te 'kanalı olan' tabiriyle 'uyuşturucu satıcısı tanıyan kişinin' kastedildiği sanılıyor. 'Yeşillendirmek' tabiri ise 'bana yardımcı olun' demek.

#14
Foto - 'Yeşillendirmek' ifadesine yine 'esrar' başlığı altında rastlıyoruz. Mesajına

'Yeşillendirmek' ifadesine yine 'esrar' başlığı altında rastlıyoruz. Mesajına "Kullanılmaması gereken maddedir, ehe ehe" şeklinde başlayan bir yazar, dalga geçtiğini ifade ediyor. Ardından iki not daha bırakıyor: "Yeşillendirilebilir" (torbaacı tanıyan varsa bana yardımcı olsun) ve "Bilen varsa".

#15
Foto - Eskişehir'de esrar arayan bu kullanıcı da soluğu Ekşisözlük'te almış. Mesajında ne istediğini artık çok iyi anlıyoruz:

Eskişehir'de esrar arayan bu kullanıcı da soluğu Ekşisözlük'te almış. Mesajında ne istediğini artık çok iyi anlıyoruz: "Eskişehir'de yardımcı olabilecek arkadaşlar mesaj kutumu yeşillendirirse çok sevinirim. Yeni olmanın dezavantajları, bu duruma çözüm bulamadım maalesef."

#16
Foto - Ekşisözlük'te sadece uyuşturucu kullananlar ve torbacılar yok. Zehir çekme seansına ortak arayanlar da var. Marijuana başlığı altına yazanlardan biri

Ekşisözlük'te sadece uyuşturucu kullananlar ve torbacılar yok. Zehir çekme seansına ortak arayanlar da var. Marijuana başlığı altına yazanlardan biri "Kendisini bulup, içmeye adam bulamadığım zıkkım" şeklinde mesaj bırakmış.

#17
Foto - Sözlüğü batakhaneye çevirenlerin tanıtım yaptığı maddelerden biri de Magic Mushroom da denen 'sihirli mantar'. Kullanımı yasak olan ve içerdiği kimyasallar nedeniyle insana yanılsamalar yaşatarak bazen ölümlere bile neden olan bu mantar Ekşisözlük yazarlarınca masalsı ifadelerle övülüyor. Uyuşturucunun kutsandığı satırları okuyan genç beyinler ise çok geçmeden bu maddeleri bulmanın yolunu aramaya başlıyor.

Sözlüğü batakhaneye çevirenlerin tanıtım yaptığı maddelerden biri de Magic Mushroom da denen 'sihirli mantar'. Kullanımı yasak olan ve içerdiği kimyasallar nedeniyle insana yanılsamalar yaşatarak bazen ölümlere bile neden olan bu mantar Ekşisözlük yazarlarınca masalsı ifadelerle övülüyor. Uyuşturucunun kutsandığı satırları okuyan genç beyinler ise çok geçmeden bu maddeleri bulmanın yolunu aramaya başlıyor.

#18
Foto - Bir Ekşisözlük kullanıcısı magic mushroom konusunda kendinden o kadar emin ki, buna uyuşturucu diyenleri cahillikle suçluyor.

Bir Ekşisözlük kullanıcısı magic mushroom konusunda kendinden o kadar emin ki, buna uyuşturucu diyenleri cahillikle suçluyor. "Sihirli mantar yiyin de az gelişmiş beyniniz biraz çalışsın" tavsiyesi veren yazar, maddenin depresyonla mücadeleye iyi geldiğini ileri sürüyor. Aynı başlık altına yazanlardan biri de sihirli mantar kullanıp 'kafa yapan bal' elde etmenin sırrını açıklıyor.

#19
Foto - Magic mushroom övgülerinin altına bir süre sonra meraklılar akın ediyor. Bu mantardan kullanmak isteyenlerden biri şöyle yazmış:

Magic mushroom övgülerinin altına bir süre sonra meraklılar akın ediyor. Bu mantardan kullanmak isteyenlerden biri şöyle yazmış: "Türkiye'de nerede, nasıl bulunur sorularına yanıt bekleyen, benim de dahil olduğum, yüzlerce yazarın olduğu başlık. Her biri de yalnızca bir özel mesaj uzaklığında."

#20
Foto - Kutusuna mesaj bekleyen meraklı bir müptelanın Ekşisözlük'e bıraktığı 'ilan':

Kutusuna mesaj bekleyen meraklı bir müptelanın Ekşisözlük'e bıraktığı 'ilan': "Nereden alınır, ucuzu pahalısı var mıdır, hangi çeşidi tam etkiyi sağlar, nasıl tüketmek gerekir vs... hakkında özel bilgiler vermek isteyenleri dinlemeye açığım."

#21
Foto - Sözlük'te tanıtımı yapılan uyuşturucu maddeler esrar, kubar, magic mushroom, marijuana ve türevlerinden ibaret değil. 'DMT' denen bir madde daha var.

Sözlük'te tanıtımı yapılan uyuşturucu maddeler esrar, kubar, magic mushroom, marijuana ve türevlerinden ibaret değil. 'DMT' denen bir madde daha var.

#22
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#23
Foto - DMT denilen maddeye ulaşmak için de kullanıcılar üstü kapalı mesajlarla torbacılara sesleniyor:

DMT denilen maddeye ulaşmak için de kullanıcılar üstü kapalı mesajlarla torbacılara sesleniyor: "Geçen rüyammda gördüm. Biri bana DM'den ulaşıp İstanbul içinde nasıl edindiğini anlatıyordu. Ama rüya işte ve gerçekleşmedikçe rüya olarak kalır. Aynı gerçekleştirmediğimiz hayallerimiz gibi..."

#24
Foto - Anlaşılan o ki DMT'ye Ekşisözlük'te talep oldukça yoğun. Bir kullanıcı

Anlaşılan o ki DMT'ye Ekşisözlük'te talep oldukça yoğun. Bir kullanıcı "Keşke Ankara'da deneyebilsem dediğim madde" diye mesaj bırakırken bir başkası ise şöyle yazmış: "DMT deneyen arkadaşlar veya DMT deneyen bir tanıdığı olan arkadaşlar, tecrübelerini anlatmak isterlerse dinlemek isterim. Oldukça merak ettiğim bir konu. Yeşillendirebilirsiniz."

#25
Foto - Ekşisözlük hesabına torbacıdan mesaj bekleyen bir madde bağımlısı

Ekşisözlük hesabına torbacıdan mesaj bekleyen bir madde bağımlısı "Rüyamda bir dost yeşillendiriyordu nasıl bulabileceğim hakkında" diyor. Başka bir başlıkta ise 'ketamin' maddesinin kutsaması yapılarak yine yardım isteniyor.

#26
Foto - Ketamin kimyasalının İzmir ve Aydın'da uzun süredir bulunmadığından yakınan kullanıcı üstü kapalı şekilde 'kendisine ulaşılmasını' istiyor. THC maddesinin bağımlısı ise

Ketamin kimyasalının İzmir ve Aydın'da uzun süredir bulunmadığından yakınan kullanıcı üstü kapalı şekilde 'kendisine ulaşılmasını' istiyor. THC maddesinin bağımlısı ise "Nasıl temin edileceğine dair bilgisi olan var ise bir tık uzaktayım" diyerek torbacılardan mesaj bekliyor.

#27
Foto - Ve bingo! Ekşisözlük üzerinden uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, mesajında bunu ilan etmekten çekinmemiş. Magic mushroom başlığı altında

Ve bingo! Ekşisözlük üzerinden uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, mesajında bunu ilan etmekten çekinmemiş. Magic mushroom başlığı altında "İstanbul'da yok mu meret diye merat ettiğim mantar çeşidi. Bu mevsimde iyi olur derler. Yeşillendirin, dünya güzel bir yer olsun" diye yazan madde bağımlısı, torbacıyla irtibat kurup 'mal'ı alınca sevincini şu sözlerle ifade ediyor: "Oldu ve dünya hakikaten güzel bir yermiş. Ormanın ruhu ile insanlık adına anlaşma yaptım ve hepinizi korkunç bir sondan kurtardım, değerimi bilin."

#28
Foto - Ekşisözlük, sadece madde bağımlılarının buluşmasına aracılık etmekle kalmıyor. Onlara 'seans' sırasında ne izleyeceklerini ya da ne dinleyeceklerini de söylüyor.

Ekşisözlük, sadece madde bağımlılarının buluşmasına aracılık etmekle kalmıyor. Onlara 'seans' sırasında ne izleyeceklerini ya da ne dinleyeceklerini de söylüyor.

#29
Foto - Marijuana bağımlısı bir Ekşisözlük yazarı, uyuşturucu seansı sırasında dinlenecek şarkılar için Spotify'da liste bile hazırlamış!

Marijuana bağımlısı bir Ekşisözlük yazarı, uyuşturucu seansı sırasında dinlenecek şarkılar için Spotify'da liste bile hazırlamış!

#30
Foto - Suçu ve suçluyu övmenin suç olmadığını savunan Ekşisözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu, bir dönem 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yargılanmıştı. Hapis cezası ertelenen Kapanoğlu yıllardır ABD'de yaşıyor.

Suçu ve suçluyu övmenin suç olmadığını savunan Ekşisözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu, bir dönem 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yargılanmıştı. Hapis cezası ertelenen Kapanoğlu yıllardır ABD'de yaşıyor.

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