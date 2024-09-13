2024-09-13 15:56:35 Topyekûn mücadele edersek kokarca problemini silip atarız
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kahverengi kokarca ile hep birlikte mücadele edildiği takdirde olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, “2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekûn biyolojik, kimyasal ve kültürel hangi mücadele yöntemi varsa uygulamamız gerekir. Sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber, bakanlık da gerekli kaynakları ayırırsa ve anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız” dedi.