Topyekûn mücadele edersek kokarca problemini silip atarız

Kahverengi kokarca ile topyekûn mücadelenin önemine değinen Güldal, “Son 2 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz yüksek bir hassasiyet ile bu problemin yaşanabileceğini, hep birlikte tedbir alınması gerektiğini toplantılar yaparak, açıklamalar yaparak ve çeşitli yollarla duyurmaya çalıştı. Ama geldiğimiz noktada fındık üretilen bölgelerin bir kısmında ve genellikle 300-400 rakımın altındaki yerlerde kokarca popülasyonunun yüksek olduğunu ve zarar verdiğini görüyoruz. Bu anlamda bu hassasiyetin gelecek sene çok daha yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılında böyle bir problemin yaşanmaması için topyekûn biyolojik, kimyasal, kültürel hangi mücadele yöntemi varsa ve sadece devlet, sivil toplum kuruluşları değil, üretici ile beraber bakanlık gerekli kaynakları ayırıp anlayış aynı olursa bu problemi siler atarız. Üreticilerimizin önce piyasa şartlarını zorlayarak, önce TMO'nun fiyatlarını esas alarak değerlendirme yapmasını istiyoruz, onun altındaki fiyatlara ürün satmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.