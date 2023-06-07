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Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

2023-06-07 22:51:11
Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

Topuk dikeni doğal çözümler! Topuk dikeniniz varsa alın ayağınıza sürün iki seferde iyileştiriyor. Çoğu kişide görülen topuk dikeni hastalığı ile ilgili en etkili ve işe doğal tedaviyi sizlerle de paylaşmak istedik. Siz de bu yazıyı sevdiklerinize anlatın, belki birine faydamız dokunur. topuk ayakkabıları giydiğinizde daha acıtıyorsa bu yöntem listelere damgasını vurdu. Çoğu kişide görülen topuk dikeni hastalığı ile ilgili en etkili ve işe doğal tedaviyi sizlerle de paylaşmak istedik. İbrahim Saraçoğlu topuk dikeni için kür tarifi...

#1
Foto - Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

Topuk Dikeni Doğal Çözümler! Birinci yöntem; Kaynana Dili Adı kaynana dili olarak geçen bu bitkinin üst kabuğunu alıp çok az bir şey minik doğrayıp has zeytin yağında 3-4 yemek kaşığı yağda kaynatıp ılık olarak ağrıyan yere bağlayın ayağınıza poşet geçirin sabaha kadar kalacak ve 1 hafta ara vermeden yapılacak…

#2
Foto - Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

İkinci bir yöntem! Acı pul biberi ezip topuğa gece yatarken bağlanırsa üç beş gün yapıldığında iyi geliyor bir iki seferde iyileştiriyor.

#3
Foto - Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

Üçüncü yöntem! Topuklarınıza kına yakın..denenmiştir! Kına vücutta biriken toksinleri vücuttan atmak için yakılan geleneksel bir yöntemdir.

#4
Foto - Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

Ayağa kına yakılması ödem ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların engellenmesine yardım eder. Tüm dolaşım sistemini çar ve kan akışının da ayaklarda hızlanmasını sağlar. Ayak, eklem ve bacak ağrılarına da iyi gelir.

#5
Foto - Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntemler: Herkes bakın ne yaptı: Çözüm önerileri damgasını vurdu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Topuk dikeni'ne karşı çekirdekli siyah kuru üzüm-kırmızı pul biber kürünü önerdi. Topuk dikeni kürü Topuk dikeni kürü her biri 3 gün uygulanacak 3 aşamadan oluşmaktadır 1- Üç gün süre ile;Üç yemek kaşığı Orta acı (çok acı olmayacak) Kırmızı pul biberi havanda ezdikten sonra akşam yatmadan önce bir tülbent veya gazlı bezle topuğunuza sarın. Sabah sökün. 2- Üç gün süre ile; 3 yemek kaşığı çekirdekli siyah kuru üzüm çekirdekleri ile beraber dövdükten sonra akşam yatmadan önce bir tülbent veya gazlı bezle topuğunuza sarın. Sabah sökün. 3- Üç gün süre ile; Orta acı (çok acı olmayacak) Kırmızı pul biber ve çekirdekli siyah kuru üzüm çekirdekleri ile birlikte dövdükten sonra akşam yatmadan önce 3 yemek kaşığı kadarı bir tülbent veya gazlı bezle topuğunuza sarın. Sabah sökün.

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