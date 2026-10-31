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Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: “Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın”

Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde sosyal medya tartışmaları ve siyasi açıklamalar üzerinden yaşanan gerilim, yeni bir boyut kazandı. Yeni Müsavat gazetesi yazarı Rauf Arifoğlu, Ankara'nın Bakü'ye kendi "mezhep penceresinden" bakmaması gerektiğini savunarak, "Azerbaycan hiçbir iktidarın küçük kardeşi değildir, kardeşlik eşitlik ister" dedi. Bir diğer yazar Xalid Kazımlı ise bazı dini çevrelerden dökülen hakaretlerin yarattığı derin güvensizliğin ve kırgınlığın kolay kolay silinmeyeceğini vurguladı.

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Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde siyasi açıklamalar ve sosyal medya tartışmaları üzerinden yaşanan gerilim, Azerbaycan basınında karşılıklı saygı ve egemenlik vurgusunu öne çıkardı. Yeni Müsavat’ta 30 Ekim’de yayımlanan üç yazıda, iki halkın kardeşliğiyle siyasi iktidarlara yönelik eleştirilerin birbirinden ayrılması gerektiği savunuldu.

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Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Yazılardan en dikkat çekici mesaj Rauf Arifoğlu’ndan geldi. Arifoğlu, Azerbaycan’la ilişkilerin dinci ve mezhepçi yaklaşımlar yerine devletlerin bağımsız iradesi temelinde yürütülmesini istedi.

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Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Arifoğlu, AK Parti iktidarının Azerbaycan’a ve Türk dünyasına kendi “mezhep penceresinden” bakmaması gerektiğini savundu. “Azerbaycan hiçbir iktidarın küçük kardeşi değildir” diyen Arifoğlu, kardeşliğin eşitlik, karşılıklı saygı ve devletlerin bağımsız iradesini tanımak anlamına geldiğini belirtti. Arifoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İster iktidarda olsun, ister muhalefette, dinci ve mezhepçi çevrelerde sevilecek tek bir özellik yok. En azından bizim için öyle. Onlar da bizi sevmiyorlar."

#4
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Diplomatik ilişkilerin normalleşebileceğini ancak yaşananların yarattığı güvensizliğin kolay silinmeyeceğini öne süren Arifoğlu, Bakü’nün tutumunu İsrail’in etkisiyle açıklayan yorumları da reddetti.

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Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Xalid Kazımlı da son bir ayda Türkiye’de bazı dini ve siyasi çevrelerden Azerbaycan’a yönelen suçlama ve hakaretlerin iki ülke arasındaki dostluğa zarar verdiğini savundu. Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde cumhurbaşkanı yerine dışişleri bakanıyla temsil edilmesini, bu kırgınlığın göstergesi olarak yorumladı. Kazımlı, Azerbaycan’a yönelik söylemlere karşı çıkmanın Türkiye’yi hedef almak anlamına gelmediğini vurguladı. İlişkilerde oluştuğunu düşündüğü hasarın onarılması gerektiğini belirten yazar, yaşananların geçici bir tartışma olarak görülemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

#6
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Kazımlı, makalesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu kampanya, bir kasırgaya, bir volkanik patlamaya benzetilebilir. Binlerce sosyal medya kullanıcısı adeta ağızlarından üzerimize lav döktü. On binlerce diğer kullanıcı da onları destekledi. “Siyonist”, “İslam düşmanı”, “hain”, “nankör” gibi hakaretler ve bu yazıda tekrarlanamayacak küfürler havada uçuşuyordu. Bunları ne şimdi ne de sonra unutmak mümkün değil. Bu kişiler Azerbaycan'ın düşmanlarıydı. Saldırı çok organizeydi. Hâlâ devam edenler var, mağaralarına çekilip oradan konuşmaya devam ediyorlar."

#7
Foto - Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: "Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın"

Öte yandan, Nigar Həsənli, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, BAE Devlet Bakanı Lana Zeki Nuseybe’nin BM Genel Sekreterliği adaylığının önerilmesini memnuniyetle karşılamasının Türkiye’de bazı yorumcular tarafından Ankara’ya karşı bir tercih olarak sunulduğunu yazdı. Həsənli, yazısında Feridun Sinirlioğlu’nun henüz resmen aday gösterilmediğine dikkat çekti. Görüşüne başvurulan hukukçu Sahib Məmmədov da Bakü’nün açıklamasının BAE’nin girişimine yönelik olduğunu savunarak, bunu Türkiye’nin adayına destek verilmemesi şeklinde yorumlamayı “manipülasyon” olarak nitelendirdi.

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Yorumlar

Murat tok

Adamlar sonuna kadar haklı.Helal olsun.İnşaallah ders çıkarırız.

hasel

Sabırlı OLALIM.Türk dünyası bizim için çok önemli,SOLMAYALIM.
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