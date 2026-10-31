Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: “Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın”
Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde sosyal medya tartışmaları ve siyasi açıklamalar üzerinden yaşanan gerilim, yeni bir boyut kazandı. Yeni Müsavat gazetesi yazarı Rauf Arifoğlu, Ankara'nın Bakü'ye kendi "mezhep penceresinden" bakmaması gerektiğini savunarak, "Azerbaycan hiçbir iktidarın küçük kardeşi değildir, kardeşlik eşitlik ister" dedi. Bir diğer yazar Xalid Kazımlı ise bazı dini çevrelerden dökülen hakaretlerin yarattığı derin güvensizliğin ve kırgınlığın kolay kolay silinmeyeceğini vurguladı.