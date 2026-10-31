Azerbaycan’dan Türkiye’ye skandal çıkış: “Hiçbir iktidarın küçük kardeşi değiliz, o mezhepçi kafayı bırakın”

Kazımlı, makalesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu kampanya, bir kasırgaya, bir volkanik patlamaya benzetilebilir. Binlerce sosyal medya kullanıcısı adeta ağızlarından üzerimize lav döktü. On binlerce diğer kullanıcı da onları destekledi. “Siyonist”, “İslam düşmanı”, “hain”, “nankör” gibi hakaretler ve bu yazıda tekrarlanamayacak küfürler havada uçuşuyordu. Bunları ne şimdi ne de sonra unutmak mümkün değil. Bu kişiler Azerbaycan'ın düşmanlarıydı. Saldırı çok organizeydi. Hâlâ devam edenler var, mağaralarına çekilip oradan konuşmaya devam ediyorlar."