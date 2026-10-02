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Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

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Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Kanada'nın Quebec eyaletindeki Perron maden sahasında yürütülen arama çalışmalarında, yapımı süren yer altı tünelinin yaklaşık 165 metre altında devasa bir altın damarı keşfedildi. Amex Gold Mining ekiplerinin 410 metre derinliğe kadar indiği sondajlarda çıkarılan kaya örneklerinin ton başına 31 grama varan oranlarda altın barındırdığı tespit edildi. Sınırlarına henüz ulaşılamayan ve geniş bir alana yayılan bu yeni keşif, madencilik dünyasında büyük bir heyecana yol açtı.

#1
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Keşif, Quebec’in kuzeybatısındaki Abitibi bölgesinde yapıldı. Amex Gold Mining tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler, maden sahasının farklı noktalarında sondaj yaparak yerin altından kaya örnekleri çıkardı. İncelenen örneklerin bazılarında gözle görülebilecek büyüklükte altın parçalarına rastlandı.

#2
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Yeni bölgenin ne kadar büyük olduğunu anlamak için farklı noktalarda sondajlar gerçekleştirildi. Çalışmalardan birinde ekipler 410 metre derinliğe kadar ulaştı. Buradan çıkarılan kaya örneklerinde de altın görülmesi, altınlı bölgenin yerin daha derinlerine doğru devam edebileceğini gösterdi.

#3
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Bazı noktalarda altın miktarının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Örneğin çıkarılan bir kaya örneğinin 1,15 metrelik bölümünde, her bir ton kayada yaklaşık 24 gram altın bulundu. Başka bir noktada ise bu miktar ton başına yaklaşık 31 grama kadar çıktı.

#4
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Basitçe söylemek gerekirse araştırmacılar, yalnızca birkaç küçük altın parçasıyla karşılaşmadı. Sondajlar, altın içeren kaya tabakasının geniş bir alana yayılabileceğine işaret ediyor.

#5
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, altın bulunan bölgenin yaklaşık 275 metre boyunca aşağı doğru devam ettiğini gösteriyor. Ancak bölgenin sınırlarına henüz ulaşılamadığı için yerin altında toplam ne kadar altın bulunduğu bilinmiyor.

#6
Foto - Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

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