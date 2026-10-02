Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı
Kanada'nın Quebec eyaletindeki Perron maden sahasında yürütülen arama çalışmalarında, yapımı süren yer altı tünelinin yaklaşık 165 metre altında devasa bir altın damarı keşfedildi. Amex Gold Mining ekiplerinin 410 metre derinliğe kadar indiği sondajlarda çıkarılan kaya örneklerinin ton başına 31 grama varan oranlarda altın barındırdığı tespit edildi. Sınırlarına henüz ulaşılamayan ve geniş bir alana yayılan bu yeni keşif, madencilik dünyasında büyük bir heyecana yol açtı.