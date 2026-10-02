Tonlarca altının fışkırdığı o bölgede sır perde aralandı! Uzmanlar gözlerine inanamadı

Bazı noktalarda altın miktarının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Örneğin çıkarılan bir kaya örneğinin 1,15 metrelik bölümünde, her bir ton kayada yaklaşık 24 gram altın bulundu. Başka bir noktada ise bu miktar ton başına yaklaşık 31 grama kadar çıktı.