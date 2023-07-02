Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Türkiye'nin en doğusundan batısına yamyam çekirge olarak bilinen türün yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Çıplak, "Bu çekirge türünün 8 türü var. Daha önce 3 tür olarak veriliyordu ama zamanla tür sayısı artırıldı. Bazı bölgesel popülasyonlar ayrı tür olarak tanımlandı. Bunlar birbirine çok benzer ve halk ayırt edemez. Yaşam alanları daha çok 1000 metre ve üzeridir. Antalya civarında ise Isparta, Burdur ve Ege civarındaki yükseltilerde, İç Anadolu'daki yükseltilerde, Doğu ve Güneydoğu'daki yükseltilerde bulunurlar. Yayılışları lokal ve doğaya zararları yoktur" diye konuştu.