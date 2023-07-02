  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Tombul çekirge o ilde görüntülendi

2023-07-02 16:02:32
Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Doğada nadir bulunan tombul çekirge, Mardin’de görüntülendi.

#1
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Doğada nadir olarak 1000 rakımın üzerindeki yerlerde görülen yamyam tombul çekirge (Bradyporus), Mardin'in Midyat ilçesinde görüntülendi. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Satar, yamyam tombul çekirgenin soyunun tehlike altında olduğunu, bu türe zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Doğada nadir bulunan ve 'tombul çekirge' ya da 'yamyam tombul çekirge' olarak adlandırılan çekirge, Mardin'in Midyat ilçesinde görüntülendi. Otla beslenmesinin yanı sıra yumurtasını daha kaliteli hale getirmek için erkeğini yemeleri ile bilinen yamyam tombul çekirgeler, 2020 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin sınırları içinde yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'da kayıtlara girmişti. Nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listeye alınması için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) başvurusu yapılan yamyam tombul çekirge, kanatsız olduğu için geniş bir alana yayılamıyor.

#3
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Türkiye'de 700'ün üzerinde çekirge türü bulunduğunu kaydeden Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Battal Çıplak, yamyam tombul çekirgelere ilişkin, "Türkiye'de bulunan çekirgelerin birçoğu gibi yamyamlık yapar ve kendi türünü yer. Aslında o yamyamların çoğu otla beslenir ama az sayıda tür avcıdır. Yamyam çekirgeler, iyi çekirgelerdir. Şöyle ki; diğer zararlı böcekleri tüketir ve avlarlar. Bu da zararlı böceklerin tükenmesi ve kontrolü açısından iyidir" dedi.

#4
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Türkiye'nin en doğusundan batısına yamyam çekirge olarak bilinen türün yayılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Çıplak, "Bu çekirge türünün 8 türü var. Daha önce 3 tür olarak veriliyordu ama zamanla tür sayısı artırıldı. Bazı bölgesel popülasyonlar ayrı tür olarak tanımlandı. Bunlar birbirine çok benzer ve halk ayırt edemez. Yaşam alanları daha çok 1000 metre ve üzeridir. Antalya civarında ise Isparta, Burdur ve Ege civarındaki yükseltilerde, İç Anadolu'daki yükseltilerde, Doğu ve Güneydoğu'daki yükseltilerde bulunurlar. Yayılışları lokal ve doğaya zararları yoktur" diye konuştu.

#5
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise türün endemik bir çekirge türü olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Satar, "Halk dilinde yamyam ya da tombul çekirge olarak bilinir. Ülkemizin birçok yerinde farklı türlerini görebiliyoruz.

#6
Foto - Tombul çekirge o ilde görüntülendi

İnsanlara herhangi bir zararı yok. Zaten birçoğunun soyu tehlike altında. Şekil olarak diğer çekirge türlerinden biraz farklıdır. Yaşadıkları yerler biraz daha yüksek yerlerdir. Dağlık bölgeleri tercih ediyorlar. Gördüğümüz çekirge ise Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiş. Bu çekirgelere zarar vermeyelim" dedi.

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı
Dünya

Çin ile yeni anlaşma: Uçak göndereceğiz diyerek Çinli isim dünyaya ilan etti! İlk kez 2008'de başlamıştı

Çinli yetkililer Airbus ile uçak gönderimi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu. ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar ..
Pazarlık süreci erken başladı! CHP endişeli
Gündem

Pazarlık süreci erken başladı! CHP endişeli

İYİ Parti ve HDP’nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklaması CHP’yi endişelendiriyor. CHP’liler iki partinin pazarlık s..
Ahmet Hakan’dan yerel seçim bombası!
Medya

Ahmet Hakan’dan yerel seçim bombası! "AK Parti için tek tehlike bu" deyip duyurdu! "Bu, hayatlarının hatası olur"

Siyasetin yeni gündemi 2024 yerel seçimleri ve büyükşehir belediyelerin kazanma planları üzerine kurulu... Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Ha..
Araba ilanı olay oldu! 2006 Ford Focus 67.500 TL
Ekonomi

Araba ilanı olay oldu! 2006 Ford Focus 67.500 TL

2. el araba alım satım sitesinde yayınlana bir ilan görenleri şaşırtıyor. 2006 model bir Ford Focus’a 67.500 TL istenirken ortada bir araba ..
Amasya'da, Polonyalı geline Türk usulü düğün yapıldı
Gündem

Amasya'da, Polonyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

Amasya'da Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.
Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam
Siyaset

Ümit Özdağ'dan şuursuz ve çirkin provokasyon! Sen ne diyorsun be adam

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Türkiye'de olay çıkarsa, Fransa'da yaşananlar çocuk oyunu gibi kalır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23