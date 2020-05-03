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Ekonomi
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TOKİ indirim kampanyası 2020 ne zaman? TOKİ kampanyasından kimler yararlanacak?

2020-05-03 13:46:02
TOKİ indirim kampanyası 2020 ne zaman? TOKİ kampanyasından kimler yararlanacak?

2020 TOKİ indirimi ne zaman? TOKİ kampanya 2020. TOKİ binlerce vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ uygun ev fiyatları sıcak bir yuva hayali kuran ve kirayı kendi evine ödemek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. TOKİ bir yandan da indirim kampanyası ile bir kez daha vatandaşların yüzünü güldürüyor. TOKİ borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarının beklediği indirim kampanyasını başlattı. Peki TOKİ indirim kampanyası 2020 ne zaman? TOKİ kampanyasından kimler yararlanacak?

#1
Foto - TOKİ’den flaş indirim kampanyası! TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor.

TOKİ’den flaş indirim kampanyası! TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor.

#2
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 6 Mayısta başlıyor.

#3
Foto - TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak?

TOKİ indirim kampanyası ne kadar olacak?

#4
Foto - TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

#5
Foto - TOKİ indirim başvuruları ne zaman?

TOKİ indirim başvuruları ne zaman?

#6
Foto - Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

#7
Foto - TOKİ indirim kampanya şartları neler?

TOKİ indirim kampanya şartları neler?

#8
Foto - İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak.

#9
Foto - Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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