2020 TOKİ indirimi ne zaman? TOKİ kampanya 2020. TOKİ binlerce vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ uygun ev fiyatları sıcak bir yuva hayali kuran ve kirayı kendi evine ödemek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. TOKİ bir yandan da indirim kampanyası ile bir kez daha vatandaşların yüzünü güldürüyor. TOKİ borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarının beklediği indirim kampanyasını başlattı. Peki TOKİ indirim kampanyası 2020 ne zaman? TOKİ kampanyasından kimler yararlanacak?