Konut fiyatları Türkiye genelinde bir hayli yükseldi. Hükümet, konut piyasasının hareketlenmesi için üç yeni paket çıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kampamyası açıklamasının ardından kredi finansman hesaplaması sorgulaması bir hayli artarken, ev alacaklara müjde TOKİ’den geldi. TOKİ dar gelirli başta olmak üzere engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler başta olmak üzere binlerce vatandaşı yeniden ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki TOKİ kampanya şartları neler? TOKİ ne kadar peşinat istiyor? TOKİ dar gelirli konut başvurusu ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?