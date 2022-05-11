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Ekonomi
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TOKİ dar gelirli konut başvurusu ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

2022-05-11 09:35:35
TOKİ dar gelirli konut başvurusu ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

Konut fiyatları Türkiye genelinde bir hayli yükseldi. Hükümet, konut piyasasının hareketlenmesi için üç yeni paket çıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kampamyası açıklamasının ardından kredi finansman hesaplaması sorgulaması bir hayli artarken, ev alacaklara müjde TOKİ’den geldi. TOKİ dar gelirli başta olmak üzere engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler başta olmak üzere binlerce vatandaşı yeniden ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki TOKİ kampanya şartları neler? TOKİ ne kadar peşinat istiyor? TOKİ dar gelirli konut başvurusu ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası konut sektörü ile ilgili 3 önemli paketi kamuoyuna açıkladı. Açıklanan ekonomik paket sonrası ev alacaklar yeni kampanya şartlarını araştırırken, konut piyasasını canlandıracak bir diğer yeni gelişme TOKİ’den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kampamyası açıklamasının ardından yeni kampanyalar hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası konut sektörü ile ilgili 3 önemli paketi kamuoyuna açıkladı. Açıklanan ekonomik paket sonrası ev alacaklar yeni kampanya şartlarını araştırırken, konut piyasasını canlandıracak bir diğer yeni gelişme TOKİ’den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut kampamyası açıklamasının ardından yeni kampanyalar hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını haziranda açıklayacağı kampanyayla dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

#2
Foto - TOKİ konut kampanya şartları neler? Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

TOKİ konut kampanya şartları neler? Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

#3
Foto - TOKİ kampanyası kura ile mi yapılacak? Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek. Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

TOKİ kampanyası kura ile mi yapılacak? Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecek. Engelli vatandaşlara konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Emekli vatandaşlara konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak.

#4
Foto - TOKİ konut başvuru şartları neler? Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

TOKİ konut başvuru şartları neler? Konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şart.

#5
Foto - Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

Başvuracakların kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor) gerekiyor.

#6
Foto - TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. 2020'de dar gelirli aileler için 50 bin, 2021'de de 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu yıl açıklanacak sosyal konutların miktarının ise 150 bin olması ve 81 ilin tamamında yeni konutların üretilmesi bekleniyor.

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bin konut üretti. 2020'de dar gelirli aileler için 50 bin, 2021'de de 100 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Bu yıl açıklanacak sosyal konutların miktarının ise 150 bin olması ve 81 ilin tamamında yeni konutların üretilmesi bekleniyor.

#7
Foto - TOKİ konutları borç bitmeden satılır mı? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.

TOKİ konutları borç bitmeden satılır mı? Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak. Alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek.

#8
Foto - Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecek. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve taksitler faizsiz iade edilecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecek. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve taksitler faizsiz iade edilecek.

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