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TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar

2023-10-18 13:35:51
TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar

TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlardan yaklaşık 16 milyar lira gelir bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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Foto - TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 462 arsa açık artırmayla satılacak.

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Foto - TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar

Ayrıca Antalya Demre'de de bir arsa kiralanacak. TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek müzayedeye internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

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Foto - TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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