2023-10-18 13:35:51 TOKİ, aldığı flaş kararı tüm Türkiye’ye duyurdu! Duyan, sevince boğuldu! İşte ayrıntılar
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlardan yaklaşık 16 milyar lira gelir bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ildeki 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da yapılacak açık artırmayla konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsalara peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.