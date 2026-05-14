Katar'la ilgili Türkiye için Eurofighter yalanı: 'Askıya aldılar' iddiasına cevap gecikmedi
Fransız merkezli istihbarat yayını Intelligence Online, Türkiye ile Katar arasındaki Eurofighter tedarik sürecini hedef alan bir yalana imza attı.

Fransız merkezli istihbarat yayını Intelligence Online’ın ortaya attığı “Katar, Türkiye’ye Eurofighter Typhoon satış sürecindeki desteğini askıya aldı” iddiası kısa sürede yalanlanırken, söz konusu haber Ankara-Doha hattını hedef alan yeni bir algı operasyonu tartışmasını da beraberinde getirdi.

Haberde, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Katar’ın Türkiye ile yürütülen Eurofighter sürecinden geri çekildiği ve bu durumun İngiliz savunma devi BAE Systems içerisinde ciddi rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Ancak iddialar kısa süre içinde Türk kaynaklar tarafından net biçimde yalanlandı.

Gazeteci Ragıp Soylu, bir Türk yetkiliye dayandırdığı açıklamasında, “Bu hikâye yalan. Katar ile Eurofighter anlaşması Türkiye ile hâlâ devam ediyor ve Birleşik Krallık da süreci destekliyor” ifadelerini kullandı.

Intelligence Online’ın servis ettiği bu iddia, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığı hedef alan bilinçli bir dezenformasyon hamlesi niteliği taşıyor. Özellikle son dönemde savunma sanayiinde artan iş birliği ve Türkiye’nin Eurofighter sürecinde önemli aşama kaydetmesi, bazı çevreleri rahatsız etmiş durumda.

Uzmanlar, Avrupa merkezli bazı yayın organlarının Doğu Akdeniz ve Orta Doğu denkleminde Türkiye karşıtı pozisyon alan Yunanistan ve İsrail eksenine yakın bir yayın çizgisi izlediğine dikkat çekiyor. Intelligence Online’ın da daha önce benzer şekilde Türkiye’nin savunma projeleri ve bölgesel hamleleri hakkında tartışmalı haberlere imza attığı belirtiliyor.

Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve askeri ortaklığın bölgesel dengeleri değiştiren bir güç haline geldiğini belirten kaynaklar, bu nedenle iki ülke arasına mesafe koymayı amaçlayan manipülatif haberlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.

