Enkaz duvarına portresi çizildi! Gazze’den Lamine Yamal'a teşekkür

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, abluka ve saldırıların dünya gündeminde etkisinin artmasına neden olan futbolcu Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması, Gazze halkı tarafından minnetle karşılandı. Resmi yapan sanatçılardan Ahmed el-Halebi, Lamine Yamal’ın Filistin bayrağını kaldırmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hala yaşadığını ve dünyada hala bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor." dedi. Bu dayanışmanın dünya kamuoyunda Filistin’e yönelik farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Halebi, söz konusu eylemden sonra birçok ülkede insanların "Filistin nedir, neden Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı?" sorularını sormaya başladığını dile getirdi.