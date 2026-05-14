  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Altın Kubbe” projesinin maliyeti ortaya çıktı! Sarı kafa yine atıyor mu? Türkiye'nin mobilya devi satıldı: Tüm ülkenin merak ettiği yeni sahibini Kayseri yerel basını açıkladı Katar'la ilgili Türkiye için Eurofighter yalanı: 'Askıya aldılar' iddiasına cevap gecikmedi Türkiye'nin 2,2 şiddetinde depreme neden olan silahı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı: Endişelenmeliyiz Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi Enkaz duvarına portresi çizildi! Gazze’den Lamine Yamal'a teşekkür Binlerce kişi aynı sofrada buluştu! Şırnak’ta 300 yıllık gelenek yaşatıldı Gelmez denilen otomobil yola çıktı! Toyota’nın performans ikonu Türkiye’ye geliyor İslam Memiş açıkladı: Gram altında kritik seviye gündemde
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yarar'a yavru vatan tarafından vatandaşlık verildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar KKTC vatandaşlığına alındı.

#2
Foto - Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

KKTC'de dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 95 kişiye KKTC yurttaşlığı verildi. 95 kişi arasında eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve emekli binbaşı Mete Yarar da yer aldı.

#3
Foto - Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

Mete Yarar'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev aldıktan sonra emekli olduğu, edindiği askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10.4.1967 - Zile doğumlu Mete Yarar'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1988 yılında mezun olduğu, 2015 yılında ise lstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saha operasyonlarında aktif görev aldığı, son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev aldıktan sonra emekli olduğu, daha sonra edindiği Askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik politikaları, stratejik analizi, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi konularını içeren Büyük ihanet, Oyunun Sonu, Darbenin Kayıp Saatleri, 60 yıllık ittifakta Son Gün isimli eserlerinin bulunduğu, sahip olduğu askeri tecrübe, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği konusundaki analizleri, stratejik analiz birikimi dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mete Yarar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı k..
Ermeni dostu Cem, Almanya’da başbakan oldu! Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının ödülünü kaptı!
Dünya

Ermeni dostu Cem, Almanya’da başbakan oldu! Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının ödülünü kaptı!

Almanya’da açık açık Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapan, Ermeni soykırımı yasasını canla başla çalışarak Almanya’da kabul edi..
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
Kozyatağı’nda 200 yıllık vakıf mirası tartışmaların odağında! Rant mı, koruma mı?
Gündem

Kozyatağı’nda 200 yıllık vakıf mirası tartışmaların odağında! Rant mı, koruma mı?

İstanbul Kozyatağı’nda bulunan vakıf mirası mahalle sakinleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü karşı karşıya getirdi. İşte "Rant mı, koruma m..
CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor
Gündem

CHP'de rüşvet çalkantısı: İtiraflar Özgür Özel'i işaret ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in merkezinde yer aldığı ağır rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla sarsılıyor. Parti içinden gelen somut itiraflar..
Küfürbaz Özgür’ün siyaset dili raydan çıktı! ‘Kocanı boşa biz sana koca buluruz’
Gündem

Küfürbaz Özgür’ün siyaset dili raydan çıktı! ‘Kocanı boşa biz sana koca buluruz’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihine ‘kara bir leke’ olarak geçecek skandal ifadeleriyle gündemi sarstı. Afyonkarahisar Belediye B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23