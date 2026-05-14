Dikkat çeken karar: Mete Yarar'a o ülkenin vatandaşlığı verildi

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10.4.1967 - Zile doğumlu Mete Yarar'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1988 yılında mezun olduğu, 2015 yılında ise lstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde saha operasyonlarında aktif görev aldığı, son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev aldıktan sonra emekli olduğu, daha sonra edindiği Askeri tecrübeler ile Ortadoğu coğrafyasında risk analizi siyasi istikrarsızlık değerlendirmeleri, savaş analizi ve ticari güvenlik yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti verdiği, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik politikaları, stratejik analizi, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi konularını içeren Büyük ihanet, Oyunun Sonu, Darbenin Kayıp Saatleri, 60 yıllık ittifakta Son Gün isimli eserlerinin bulunduğu, sahip olduğu askeri tecrübe, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği konusundaki analizleri, stratejik analiz birikimi dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mete Yarar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."