Tokat’ta ölümlü kaza!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.