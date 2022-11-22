  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Tokat’ta ölümlü kaza!

2022-11-22 07:13:10
Tokat’ta ölümlü kaza!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tokat’ta ölümlü kaza!

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa D-100 kara yolu Değirmenli Köyü yakınlarında meydana geldi. S. D. idaresindeki 25 AP 515 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

#2
Foto - Tokat’ta ölümlü kaza!

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Çakmak çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

#3
Foto - Tokat’ta ölümlü kaza!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Akaryakıta dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi, uzman isim bomba haberi resmen verdi
Ekonomi

Akaryakıta dev indirim geliyor! Böylesi görülmedi, uzman isim bomba haberi resmen verdi

Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, Brent petrolün 69 dolara kadar ineceğini söyledi. Brent petrolün 69 dolara kadar gerilemesi akaryakıt..
Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı
Otomotiv

Chery’nin 2022 satışları 1 milyonu aştı

Çinli otomotiv devi Chery Group, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38.8 artırarak, Ocak-Ekim 2022 döneminde 1.026.758 adetlik satış..
Türkiye ile çalışmak istiyorlar! Hazırlıklar başladı
Ekonomi

Türkiye ile çalışmak istiyorlar! Hazırlıklar başladı

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon, Türkiye ile Meksika arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin yeniden başla..
Bakan duyurdu! 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor
Gündem

Bakan duyurdu! 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor

Ankara-Sivas hızlı tren hattı hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin altyapı çalışmalarınd..
PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı
Gündem

PKK, Gaziantep'e saldırdı! Ölü sayısı arttı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, ev..
Gergerlioğlu paylaşım yaptığına pişman oldu
Gündem

Gergerlioğlu paylaşım yaptığına pişman oldu

Düzceli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın ailesi, çocukları ile ilgili paylaşım yapan terör sevici HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23