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Yaşam
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Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

2023-06-06 19:11:14
Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

Tokat'ta kırsal alanda yaşayan 11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

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Foto - Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

Tokat merkeze bağlı Semerci köyünde yaşayan Enes Yıldırım (11) Batmantaş Yaylası'na koyun yaymak için çıktı.

#2
Foto - Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

Yayla dönüşünde aşırı sis olan bölgeden geçerken ayı saldırısına uğrayan Yıldırım karın bölgesinden ağır yaralandı.

#3
Foto - Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foto - Tokat'ta ayı küçük çocuğa saldırdı!

Tedavisi süren çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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