Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik sorunlarını değerlendirerek, Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine AK Parti’li Burçin Öztürk’ün açıklamalarıyla karşılık verdiğini hatırlattı. Özışık, su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini belirterek, AK Parti’nin bu başlıklarda daha net çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.

Foto - Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor

Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik tartışmalarını değerlendirerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine, AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk’ün “Komşu komşu, hu hu… Başkan geldi mi, geldi; ne getirdi, vaat” yanıtına dikkat çekti.

Foto - Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor

Özışık, Yavaş’ın su kesintilerine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu ikna etmediğini savunurken, Burçin Öztürk’ün hem su hem de trafik sorunlarını hedef alan çıkışını etkili dil olarak yorumladı.

Foto - Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor

Ankara’da özellikle kış aylarında yaşanan su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini vurgulayan Özışık, AK Parti’nin bu konularda bu tür çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.

