Tokat gibi konuşma: AK Partili Burçin Öztürk'ten, su ve trafik sorunları vatandaşları doğrudan etkiliyor
Gazeteci Hadi Özışık, YouTube yayınında Ankara’daki su ve trafik sorunlarını değerlendirerek, Mansur Yavaş’ın “Ankara’da su vardı da biz mi vermedik?” sözlerine AK Parti’li Burçin Öztürk’ün açıklamalarıyla karşılık verdiğini hatırlattı. Özışık, su kesintileri ve trafik sorunlarının vatandaşları doğrudan etkilediğini belirterek, AK Parti’nin bu başlıklarda daha net çıkışlar yapması gerektiğini ifade etti.