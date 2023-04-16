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Tohum bombaları toprakla buluştu

2023-04-16 15:12:05
Tohum bombaları toprakla buluştu

Muğla'da öğrenciler tohum bombalarını toprakla buluşturdu.

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Foto - Tohum bombaları toprakla buluştu

Köyceğiz Toparlar Ortaokulu öğrencileri Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde tohum bombası etkinliği gerçekleştirdi.

#2
Foto - Tohum bombaları toprakla buluştu

Öğrenciler hazırladıkları tohumları doğayla buluşturdu.

#3
Foto - Tohum bombaları toprakla buluştu

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mavi Yeşil Okullar" projesi ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

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